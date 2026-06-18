¿Qué es El Niño y cuáles son sus efectos sobre el clima y la temperatura global?

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó a principios de este mes de junio de que existe un 80% de probabilidades de que se instaure El Niño entre junio y agosto de 2026, ¿pero qué se sabe realmente sobre este fenómeno meteorológico?

Algunas instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) lo definen como un evento climático natural que se produce cuando la superficie del océano pacífico central y el oriental sufren un calentamiento anómalo.

En concreto, ocurre cada dos y siete años; y puede durar de 9 a 12 meses. Su aparición es lenta y sigue un patrón regular, pero los peligros climáticos que genera representan un riesgo elevado para la seguridad en determinadas zonas al perturbar los regímenes de precipitaciones y temperaturas.

Medio grado más en el agua

Según informa el portavoz de la Agencia Española de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, la razón por la que se produce el calentamiento de estas regiones se debe a una alteración de los vientos alisios y la 'surgencia' de aguas profundas.

"En algunas ocasiones, estos vientos se debilitan y no se da esa ascensión de aguas profundas, por lo que se produce un calentamiento anómalo de las capas oceánicas superiores", explica el experto. "Cuando este fenómeno se mantiene durante un tiempo prolongado y supera un umbral determinado puede hablarse de El Niño".

Para ello, el experto informa de que la anomalía térmica debe ser superior al medio grado durante al menos cinco trimestres consecutivos. Se puede hablar de un evento fuerte cuando supera el grado y un Superniño' –un término usado generalmente por la prensa– cuando supera los dos grados.

En el caso del fenómeno de La Niña es justo el proceso contrario y se produce un enfriamiento anómalo de las aguas del pacífico ecuatorial porque los vientos alisios soplan con una mayor intensidad.

Según explica un artículo, publicado en la Royal Meteorological Society, durante los años de La Niña la diferencia entre el este y el oeste se fortalece, así como la presión atmosférica, los vientos alisios y los efectos que tienen sobre el océano, lo que produce que ocurra este enfriamiento generalizado.

¿Cuáles son sus efectos?

Los impactos más fuertes de ambos fenómenos ocurren en los países cercanos al Pacífico tropical, ya que los cambios en la temperatura de la superficie, los vientos y la humedad afectan a la intensidad y al patrón de las precipitaciones, lo que puede conducir a eventos extremos como inundaciones y sequías locales.

En concreto, regiones como Perú, Ecuador y el sureste de Estados Unidos pueden recibir fuertes lluvias. Otras zonas como el norte de Brasil, Indonesia, Asia y Australia puede experimentar condiciones más de sequía. Todos estos cambios tienen un grave impacto en la economía y en la agricultura, los recursos hídricos y la salud pública de estos países.

Según explica el artículo, en el Reino Unido se experimentaron impactos socioeconómicos relacionados con El Niño debido al aumento de los precios de los alimentos y determinados efectos meteorológicos, como corrientes en chorro a finales de invierno, que aumentan las posibilidades de rachas de frío.

En España, el experto de la AEMET explica que este fenómeno no suele tener efectos relevantes, aunque advierte que si El Niño de ese año ha sido muy fuerte puede que se observe una intensificación de las lluvias en otoño y principios de invierno.

Aumento de las temperaturas globales

Por otro lado, el Niño libera calor en la atmósfera y, en consecuencia, eleva un poco la temperatura global. Por ejemplo, las medias mundiales para 2016 estaban alrededor del 1,1 grado por encima de valores industriales y el episodio visto entre 2015 y el año siguiente contribuyó de forma parcial a este aumento.

No obstante, el incremento fue escaso y los expertos apuntan a que el incremento fue de un par de décimas. "Insisto en que El Niño no provoca un aumento grave en las temperaturas mundiales porque, al fin y al cabo, es un proceso natural que puede sumar algunas décimas al calentamiento global antropogénico de fondo", explica Del Campo.

¿Afecta el calentamiento global?

Debido a la variabilidad de El Niño, todavía no existen suficientes observaciones como para demostrar que el cambio climático puede incrementar sus efectos.

Sin embargo, "lo que está claro es que este tipo de fenómenos son diferentes a los de hace décadas debido a que la temperatura de la que se parte es mucho más alta", concluye el experto. Esto provoca que los fenómenos adversos puedan volverse más virulentos aunque son necesarias más investigaciones que lo demuestren.