Aumentan en Europa los casos de gonorrea resistente a los antibióticos

Un número creciente de países europeos ha detectado cepas de gonorrea resistentes al antibiótico ceftriaxona, el fármaco de primera línea para tratar la gonorrea, según una evaluación publicada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). Esto supone un desafío importante para las futuras opciones de tratamiento de una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes en todo el mundo.

"La transmisión local de gonorrea resistente a la ceftriaxona en Europa es una señal de alerta que no debemos ignorar", afirma Csaba Ködmön, experto en microbiología del ECDC. "Si bien el riesgo para la población general es actualmente bajo, la creciente resistencia reduce la eficacia de las terapias que utilizamos hoy en día".

"Si se establecen cepas altamente resistentes a los medicamentos y continúan propagándose, las opciones de tratamiento podrían verse cada vez más limitadas. Por lo tanto, reforzar la prevención, ampliar las pruebas de detección de antimicrobianos y promover un diagnóstico precoz son esenciales para detectar las cepas resistentes a tiempo, limitar su propagación y mantener la gonorrea como una enfermedad tratable", añade.

En su evaluación de riesgo, el ECDC ha analizado los peligros relacionados con personas sexualmente activas al considerar el aumento de las infecciones por gonorrea resistentes a la ceftriaxona en toda Europa desde 2022. El estudio se ha basado en informes de 11 países europeos, entre ellos, España.

Según los resultados, el riesgo general que supone la gonorrea resistente a la ceftriaxona sigue siendo bajo para la población sexualmente activa en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. Es mayor entre las personas que mantienen relaciones sexuales sin métodos de protección con parejas ocasionales o nuevas, las personas con múltiples parejas sexuales o que cambian con frecuencia, las trabajadoras sexuales y sus clientes, y quienes viajan a zonas con alta prevalencia de cepas de gonorrea resistentes a los fármacos.

La detección temprana de casos resistentes a la ceftriaxona en Europa se ha asociado con la importación desde zonas con mayor circulación de dichas cepas resistentes, en particular del sudeste asiático. Esta sigue siendo la principal vía de introducción en Europa.

Medidas de prevención

La gonorrea es una de las infecciones de transmisión sexual (ITS) bacterianas más comunes a nivel mundial, con un estimado de 82 millones de casos notificados cada año.

En 2024, se confirmaron más de 106 000 casos de gonorrea en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, el nivel de notificación más alto desde el inicio de la vigilancia epidemiológica en la UE en 2009. Si no se trata, la infección por gonorrea puede provocar complicaciones graves, como enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad y embarazo ectópico.

El ECDC hace varias recomendaciones para que las autoridades de salud pública y los proveedores de atención médica aborden el riesgo y mantengan la efectividad de los tratamientos actuales para la gonorrea, que incluyen vigilancia continua de la resistencia a los antimicrobianos gonocócicos, pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos, gestión clínica eficaz y medidas de prevención específicas para limitar la propagación, incluidos mensajes claros sobre sexo seguro, pruebas periódicas para las personas con parejas nuevas o ocasionales y tratamiento oportuno si aparecen síntomas o si ha habido una posible exposición.