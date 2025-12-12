La música pop es más simple y negativa ahora que hace 50 años

Las letras de las canciones populares en Estados Unidos se han vuelto más simples, más negativas y contienen más palabras relacionadas con el estrés en los últimos 50 años, según un análisis publicado en la revista Scientific Reports. El estudio, liderado por Markus Foramitti, de la Universidad de Viena, analizó las letras de las 100 canciones en inglés más populares en Estados Unidos cada semana entre 1973 y 2023 (un total de 20186 temas) de la lista Billboard Hot 100.

Los investigadores señalan que esta tendencia a la negatividad ha coincidido con el aumento de las tasas de depresión y ansiedad en la población, así como con una mayor negatividad observada en los medios de comunicación y en la ficción, según investigaciones anteriores.

"El arte ha sido visto durante mucho tiempo como un reflejo de los estados emocionales y psicológicos de la sociedad... Este discurso filosófico se ha extendido recientemente a la investigación empírica, modificando la perspectiva de cómo cambia el arte con el tiempo a si los cambios artísticos específicos reflejan fenómenos sociales más amplios", indican los autores.

"Nuestro enfoque enfatiza el consumo de letras de música, cómo los oyentes se involucran emocionalmente con los temas líricos durante tiempos de agitación social, en lugar de la producción de letras por parte de los artistas", añaden. "Esta distinción es esencial, ya que los patrones de consumo pueden revelar necesidades más amplias de la audiencia y respuestas emocionales a las crisis".

La música como escape

El trabajo desvela una dinámica compleja al evaluar los factores que influyen en las preferencias de los oyentes. Los autores detectaron que grandes eventos estresantes –como los ataques del 11 de septiembre de 2001 o el inicio de la pandemia de covid-19– se asociaron con un cambio inesperado en las letras, que se volvieron más complejas y positivas. Los autores sugieren que este fenómeno podría deberse a que la música más positiva se utiliza como una forma de escapismo durante momentos de gran tensión.

Patricia L. Sabbatella, profesora titular e investigadora adscrita al Instituto de Investigación e Innovación en Ciencias Biomédicas (INiBICA), destaca para el Science Media Center (SMC) España la relevancia del estudio: "El análisis del tipo de música consumida por la población puede ser tomado como un indicador empírico para analizar los estados de ánimo colectivos o los valores sociales en una época determinada".

Sabbatella subraya que el análisis temporal y la amplitud del conjunto de datos del estudio (más de 20.000 letras analizadas mediante procesamiento del lenguaje natural o PLN) "proporciona una visión consistente y de largo plazo" sobre las tendencias. "Los resultados respaldan la tesis de que la música desempeña una función dual en la gestión colectiva del estado de ánimo, actuando tanto en la gestión como en la regulación emocional, un rol dependiente del contexto social y de la intensidad de las emociones colectivas predominantes", afirma.

El potencial clínico y el hombre-masa

Esta conclusión es reforzada por María García Rodríguez, musicoterapeuta, docente e investigadora en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Para ella, la atenuación de la negatividad en momentos de crisis social "respalda la idea de que la música funciona como una herramienta espontánea de autorregulación emocional".

"Cuando el entorno es emocionalmente abrumador, parece que el público busca letras menos negativas, aspecto coherente con investigaciones que señalan que la música se utiliza para ajustar estados afectivos en función del contexto", afirma García Rodríguez al SMC. La experta añade que este patrón es relevante desde la perspectiva clínica, pues sugiere que la selección musical puede emplearse de forma estratégica.

Por su parte, José Francisco Ortega Castejón, profesor titular de Música en la Universidad de Murcia, señala al SMC que este fenómeno puede tener paralelismos históricos con la literatura, como la influencia de los escritores románticos y, pensando en el fenómeno actual, en el "concepto de hombre-masa que acuñó Ortega". El profesor concluye: "Está comprobado que uno escoge la música que quiere escuchar en función de su estado de ánimo: si te sientes triste, te decantas por una música que ahonde en tu dolor; si el cuerpo te pide fiesta, buscas algo más movidito y animado. Y esto, manejado sabiamente, puede utilizarse como terapia".

La paradoja de la música triste y las limitaciones

José Fernando Fernández Company, profesor de musicoterapia en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), coincide en declaraciones al SMC que los resultados son coherentes con modelos empíricos y neuropsicológicos, y que la música puede "compensar la carga emocional del entorno". No obstante, recuerda que existe la paradoja del placer en la música triste, que podría explicar por qué las personas pueden sentirse atraídas por música negativa sin que ello implique un malestar real.

A pesar de la consistencia del resultado central, García Rodríguez advierte de limitaciones importantes en el estudio: solo analiza las letras, dejando fuera elementos como la melodía, la armonía o el ritmo; los estímulos musicales representan solo el mainstream estadounidense; y se trata de datos correlacionales, que no permiten establecer causalidad directa entre cambios sociales y musicales.

Referencia:

Foramitti et al., "Societal crises disrupt long-term increases in stress, negativity, and simplicity in US Billboard song lyrics from 1973 to 2023", Scientific Reports, 2025.