Ofrecer comidas escolares gratuitas mejora el rendimiento en matemáticas

Los comedores escolares gratuitos o subvencionados conllevan aumentos moderados en matemáticas y escolarización como en países de ingresos bajos y medios, según una nueva revisión Cochrane. Según los resultados, también es probable que contribuya a pequeños aumentos en los indicadores de crecimiento físico como las puntuaciones de estatura y de peso para la edad.

Los programas de alimentación escolar tienen como objetivo reducir el hambre y mejorar el aprendizaje, la concentración y la salud general de los niños. En todo el mundo, muchos niños no reciben suficientes alimentos nutritivos para estar sanos y listos para aprender en la escuela, y los niños desfavorecidos son particularmente vulnerables.

Los países de bajos y medios ingresos representan casi el 90% de la desnutrición a nivel mundial. Sin embargo, en 2024, de media, solo el 27% del alumnado de primaria de los países de ingresos bajos y el 42% de los países de ingresos medianos-bajos recibieron comidas escolares. Por el contrario, el 58% del alumnado de los países de ingresos medianos-altos y el 79% de los de ingresos altos recibieron comidas escolares, según un informe del Programa Mundial de Alimentos.

La revisión analizó 40 estudios con 91.000 estudiantes de escuelas primarias y secundarias. La mayoría de los estudios se llevaron a cabo en países de bajos y medios ingresos, incluidos algunos en regiones afectadas por conflictos, y ampliaron las pruebas anteriores que tenían un alcance geográfico limitado.

Mejora en pruebas de matemáticas

En términos generales, los autores observaron que los programas de alimentación escolar en estos países dieron lugar a un pequeño aumento de las puntuaciones de las pruebas de matemáticas y la escolarización. También tendieron a producir ligeros aumentos en una medida relativa de la estatura y el peso del niño para su edad. Sin embargo, los autores observaron que estos programas podrían tener poco o ningún efecto sobre las puntuaciones de las pruebas de lectura y la asistencia a la escuela.

"Los comedores escolares son una fuente fundamental de nutrición para los niños en contextos socioeconómicos desfavorecidos", afirma Jennifer Garner, dietista titulada y profesora de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Michigan y coautora de la revisión. "Dada la variedad estudiada de contextos y diseños de programas, resulta estimulante observar las mejorías cuantificables en crecimiento, escolarización y rendimiento matemático".

A pesar de los alentadores resultados, los autores advierten de que la evidencia de los países de ingresos altos es limitada, por lo que los resultados no se deben generalizar más allá de los países estudiados.

El equipo destaca la necesidad de estudios de investigación más sólidos y estandarizados para guiar el diseño de políticas en el futuro. Argumentan que los responsables de políticas sanitarias deben tratar la investigación como una parte integral de las decisiones acerca de la implementación y la ejecución de los programas de alimentación escolar.

También piden prestar más atención a la equidad. Anita Rizvi, otra autora de la revisión de la Universidad de Ottawa, añade: "La investigación a menudo se centra en los efectos medios y pasa por alto las diferencias entre los grupos. Evaluamos los desenlaces por situación socioeconómica desfavorecida y sexo, pero muy pocos estudios informaron estos datos para establecer conclusiones firmes. Los estudios futuros necesitan comparaciones más grandes y mejor diseñadas".

