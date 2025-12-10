Los humanos se sitúan entre suricatas y castores en la 'liga' de la monogamia de los mamíferos

Los humanos están mucho más cerca de las suricatas y los castores en sus niveles de apareamiento exclusivo que de la mayoría de nuestros primos primates, según un nuevo estudio de la Universidad de Cambridge que sitúa a nuestra especie en la mitad alta de una ‘tabla clasificatoria’ de monogamia en mamíferos. La investigación confirma que la monogamia es el patrón reproductivo dominante para los humanos.

Mark Dyble, del Departamento de Arqueología de Cambridge, ha ideado un nuevo enfoque computacional para medir la monogamia: analiza las proporciones de hermanos completos (que comparten ambos padres) frente a medio hermanos (que solo comparten uno) en una serie de especies y poblaciones humanas a lo largo de la historia.

Según Dyble, las especies y sociedades con mayores niveles de monogamia tienden a producir más hermanos completos. El modelo utilizó datos genéticos de estudios recientes de diversas especies y datos etnográficos de 94 sociedades humanas (desde cazadores-recolectores hasta agricultores) para calcular una calificación de monogamia estimada.

El estudio, publicado en Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences, sitúa a los humanos con una tasa global del 66% de hermanos completos, lo que nos coloca en el séptimo lugar de once especies consideradas socialmente monógamas y que prefieren vínculos de pareja a largo plazo.

Los castores superan a los humanos con una tasa de hermanos completos del 73%, mientras que las suricatas se quedan ligeramente por detrás con un 60%. El mono tití bigotudo (78%) y el gibón de manos blancas (63,5%) son los primates no humanos más cercanos a nuestra especie en esta clasificación.

La 'Premier League' de la monogamia

"Existe una liga premier de monogamia, en la que los humanos se encuentran cómodamente, mientras que la gran mayoría de los otros mamíferos adoptan un enfoque mucho más promiscuo", afirma Dyble, antropólogo evolutivo de Cambridge.

Por el contrario, otros primates se encuentran en la parte inferior de la tabla. Los chimpancés y los delfines registran solo un 4% de hermanos completos, y los gorilas de montaña un 6%. En el extremo opuesto, la especie más monógama es el ratón ciervo de California, que permanece emparejado de por vida, alcanzando un 100%.

El hallazgo se produce a pesar de la amplia diversidad cultural humana, ya que hasta el 85% de las sociedades preindustriales permitían la poliginia (donde un hombre se casa con varias mujeres). Sin embargo, Dyble subraya que incluso los extremos del espectro humano se sitúan por encima de lo que se observa en la mayoría de las especies no monógamas.

El investigador concluye recordando que el estudio mide la monogamia reproductiva y no el comportamiento sexual, un vínculo que se ha roto en la humanidad gracias a prácticas culturales y métodos de control de la natalidad.

Referencia:

Dyble et al., "Human monogamy in mammalian context", Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences, 2025.