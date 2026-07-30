El ministerio de Ciencia concede los Premios Nacionales de Investigación 2026

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha concedido los Premios Nacionales de Investigación y los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes 2026. Con ellos, reconoce la excelencia científica y la contribución al avance del conocimiento de investigadores e investigadoras.

Los Premios Nacionales de Investigación reconocen el mérito de personas investigadoras españolas con una destacada trayectoria científica, mientras que los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes distinguen contribuciones sobresalientes realizadas por investigadores e investigadoras con una carrera aún en consolidación. El MICIU ha concedido diez Premios Nacionales de Investigación y diez Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes, dotados cada uno con 30 000 euros.

“Estos premios reconocen el mérito de quienes son distinguidos, pero también ponen de manifiesto la fortaleza del sistema público de ciencia, que impulsa el talento, fomenta la excelencia y sitúa a España entre los países que lideran la investigación internacional”, afirma Diana Morant, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.

Los galardonados

Los Premios Nacionales de Investigación, que reconocen la trayectoria científica y la relevancia internacional de investigadores e investigadoras en sus respectivas áreas, han recaído en Crisanto Gutiérrez Armenta, José Miguel Adam Martínez, Carmen Julia Gutiérrez González, Ángel María Carracedo Álvarez, José Antonio Sobrino Rodríguez, Carmen Isabel Álvarez Lorenzo, Daniel Maspoch Comamala, Jesús Martínez de la Fuente, Ángel Lozano Solsona y José Dolado Lobregat.

Por su parte, los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes, dirigidos a investigadores e investigadoras menores de 40 años con contribuciones destacadas al inicio de su carrera, han distinguido a Mireia Vallés Colomer, Mario Merino Martínez, Pablo Alonso González, Biola María Javierre Martínez, Laura Castro Santos, Miguel Anaya Martín, Katherine Villa Gómez, Ana Novoa Pérez, Jorge Calvo Zaragoza y Cristina Cadenas Sánchez.

Además, por primera vez el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Margarita Salas, en Biología, y el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Ángela Ruiz Robles, en Transferencia de Conocimiento, han recaído en mujeres.

Área de Biología

El Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, en el área de Biología, ha sido concedido a Crisanto Gutiérrez Armenta, por una trayectoria excepcional que ha definido conceptos fundamentales en biología celular y molecular a lo largo de décadas. Gutiérrez Armenta es investigador en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO-CSIC/UAM).

Mireia Vallés Colomer es galardonada por haber redefinido la investigación del microbioma humano desde una perspectiva integradora y profundamente innovadora

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Margarita Salas, en el área de Biología, ha recaído en Mireia Vallés Colomer, por haber redefinido la investigación del microbioma humano desde una perspectiva integradora y profundamente innovadora. Vallés es biotecnóloga especializada en el microbioma intestinal y su relación con la salud mental en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Ingeniería y Arquitectura

El Premio Nacional de Investigación Leonardo Torres Quevedo, en el área de Ingenierías y Arquitectura, ha sido concedido a José Miguel Adam Martínez, catedrático del Instituto ICITECH (Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón) de la Universitat Politècnica de València, por su forma innovadora de entender y diseñar estructuras más seguras y resistentes.

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Matilde Ucelay, en el área de Ingenierías y Arquitectura, ha recaído en Mario Merino Martínez, catedrático en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Carlos III de Madrid, por su trabajo innovador en el desarrollo de propulsores espaciales basados en plasma.

Humanidades

El Premio Nacional de Investigación Ramón Menéndez Pidal, en el área de Humanidades, ha sido concedido a Carmen Julia Gutiérrez González, catedrática de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid, por su destacada trayectoria investigadora en el ámbito de la musicología, con la integración de enfoques de filología, humanidades digitales e inteligencia artificial.

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes María Moliner, en el área de Humanidades, ha recaído en Pablo Alonso González, por su trayectoria investigadora interdisciplinar que incluye las humanidades ambientales, el patrimonio cultural y la alimentación desde la perspectiva antropológica. Alonso es antropólogo y arqueólogo en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) en Santa Cruz de Tenerife.

Medicina y Ciencias de la Salud

El Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón, en el área de Medicina y Ciencias de la Salud, ha sido concedido a Ángel María Carracedo Álvarez, catedrático de Medicina Legal en la Universidad de Santiago de Compostela, por su destacada trayectoria en el ámbito de la medicina forense y genómica.

Biola María Javierre Martínez es galardonada por su trayectoria en la epigenética y genómica funcional

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Gabriella Morreale, en el área de Medicina y Ciencias de la Salud, ha recaído en Biola María Javierre Martínez, bióloga y bioquímica en el Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras de Barcelona, por su destacada trayectoria en el campo de la epigenética y genómica funcional.

Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales

El Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina, en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales, ha sido concedido a José Antonio Sobrino Rodríguez, por la excelencia de su trayectoria investigadora, la originalidad e innovación de su línea de investigación, así como su destacado liderazgo científico. Sobrino es físico, director de la Unidad de Cambio Global de la Universitat de València, especializado en el campo de la Teledetección.

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Ángeles Alvariño, en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales, ha recaído en Laura Castro Santos, catedrática en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (Universidad da Coruña), por la excelencia de su trayectoria académica en el desarrollo de tecnologías emergentes.

Ciencias Físicas, de los Materiales y la Tierra

El Premio Nacional de Investigación Blas Cabrera, en el área de Ciencias Físicas, de los Materiales y de la Tierra, ha sido concedido a Carmen Isabel Álvarez Lorenzo, catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela y directora del Instituto de Materiales de la USC (iMATUS), por su destacada trayectoria investigadora en el ámbito de la ciencia de los materiales biomédicos.

Se premia a Miguel Anaya Martín por su destacada trayectoria investigadora en el ámbito de los materiales emergentes para energía y optoelectrónica

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Felisa Martín Bravo ha recaído en Miguel Anaya Martín, por su destacada trayectoria investigadora en el ámbito de los materiales emergentes para energía y optoelectrónica. Anaya es investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Sevilla e investigador de la Real Academia de Ingeniería británica en los Departamentos de Ingeniería Química y Biotecnología y de Física de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.

Ciencia y Tecnologías Químicas

El Premio Nacional de Investigación Enrique Moles, en el área de Ciencia y Tecnologías Químicas, ha sido concedido a Daniel Maspoch Comamala, profesor ICREA en el Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) de Barcelona, por una trayectoria científica excepcional y de gran repercusión internacional, combinando investigación pionera con transferencia real a la sociedad.

Katherine Villa Gómez ha sido galardonada por una investigación pionera en fotocatálisis y materiales sostenibles, que integra química, nanociencia y micromotores autopropulsados por luz

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes María Teresa Toral, en el área de Ciencia y Tecnologías Químicas, ha recaído en Katherine Villa Gómez, por una investigación pionera en fotocatálisis y materiales sostenibles, integrando química, nanociencia y micromotores autopropulsados por luz para abordar retos energéticos y ambientales. Villa es profesora ICREA, dirige el grupo de investigación “Materiales fotocatalíticos avanzados para la energía y la remediación ambiental” en el Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) de Tarragona.

Transferencia del Conocimiento

El Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva, en el área de Transferencia de Conocimiento, ha sido concedido a Jesús Martínez de la Fuente, por su destacada trayectoria en la transferencia del conocimiento en el ámbito de la nanobiotecnología. Martínez de la Fuente es profesor de Investigación del CSIC en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA-CSIC) de Zaragoza.

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Ángela Ruiz Robles, en el área de Transferencia de Conocimiento, ha recaído en Ana Novoa Pérez, vicedirectora del en la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) de Almería, por su destacada capacidad de transferencia de conocimiento en el ámbito de la gestión de especies de plantas invasoras.

Matemáticas y TIC

El Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor, en el área de Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha sido concedido a Ángel Lozano Solsona, Ingeniero de Telecomunicación y catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, por una trayectoria científica de excelencia, que combina rigor teórico, innovación y visión de futuro en las comunicaciones móviles.

Ángel Lozano Solsona es premiado por una trayectoria científica de excelencia, que combina rigor teórico, innovación y visión de futuro en las comunicaciones móviles

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes María Andresa Casamayor, en el área de Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha recaído en Jorge Calvo Zaragoza, ingeniero en informática y catedrático de la Universidad de Alicante, por haber impulsado y consolidado una línea de investigación original en el ámbito del reconocimiento óptico de música, combinando visión por computador e inteligencia artificial.

Derecho, Ciencias Económicas y Sociales

El Premio Nacional de Investigación Pascual Madoz, en el área de Derecho, Ciencias Económicas y Sociales, ha sido concedido a José Dolado Lobregat por destacada trayectoria investigadora en el ámbito de la econometría y la economía laboral. Dolado es profesor emérito de la Universidad Carlos III de Madrid.

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Clara Campoamor, en el área de Derecho, Ciencias Económicas y Sociales, ha sido concedido a Cristina Cadenas Sánchez por su destacada trayectoria investigadora en el ámbito de las Ciencias Sociales, siendo una referencia en la investigación aplicada al bienestar infantil. Cadenas es profesora e investigadora Marie Curie en la Universidad de Granada.