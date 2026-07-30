Así se adaptan los elefantes cuando regresan a la naturaleza tras estar bajo cuidado humano

Los elefantes que han estado en cautiverio y después son liberados en la naturaleza se adaptan bien al regreso a entornos salvajes. Esta es la principal conclusión de un estudio publicado en la revista de acceso abierto PLOS One y dirigido por investigadores del Elephant Reintegration Trust de Sudáfrica.

Si bien se han dado algunos casos de reintroducción de elefantes en su hábitat natural en el sur de África, la investigación sobre la capacidad de adaptación de estos elefantes es limitada. En este trabajo, el equipo examinó las respuestas conductuales y fisiológicas de once elefantes que habían estado en cautiverio y que fueron liberados en cuatro reservas de Sudáfrica.

Cada elefante fue observado durante tres semanas seguidas, al menos una vez al año, durante un período de cinco años. El equipo buscó indicadores de comportamiento que pudieran sugerir que los elefantes se sentían incómodos en su entorno salvaje, como una mayor desconfianza, y comportamientos que pudieran ser remanentes de su tiempo en cautiverio, como conflictos y confrontaciones, así como un mayor contacto físico autodirigido.

“Si bien los elefantes que han vivido en cautiverio pueden conservar los recuerdos de una vida en confinamiento, nuestra investigación ha demostrado que, cuando se les da la oportunidad, pueden dejar atrás ese pasado. Son capaces de aprender nuevas habilidades, adaptarse a entornos desconocidos y, en definitiva, prosperar como elefantes salvajes”, destaca Tammy Eggeling, coautora del estudio.

No hay evidencia de estrés crónico

Los investigadores descubrieron que el comportamiento de los elefantes reintroducidos en su hábitat natural era muy similar al de sus congéneres salvajes. También recolectaron muestras fecales de cada elefante para detectar signos de estrés metabólico y hallaron que los elefantes reintroducidos, especialmente las hembras, presentaban niveles de estrés generalmente más elevados, aunque dentro del rango normal para los elefantes salvajes.

Estas diferencias podrían reflejar sus experiencias previas en cautiverio, sus circunstancias sociales, las condiciones ambientales y las presiones derivadas del turismo o la gestión.

“Los elefantes reintroducidos en su hábitat natural mostraron patrones de comportamiento y fisiológicos comparables a los de los elefantes salvajes, a pesar de algunas diferencias individuales, relacionadas con la edad y el sexo”, explica Tenisha Roos, primera autora del estudio.

“Si bien algunos elefantes presentaron biomarcadores de estrés ligeramente elevados, todos los valores se mantuvieron dentro del rango normal para las poblaciones silvestres, lo que indica una adaptación exitosa sin evidencia de estrés crónico”, continúa Roos.

Variabilidad en el comportamiento

Los autores también observaron un alto grado de variabilidad en el comportamiento entre los elefantes reintroducidos, lo que podría estar relacionado con la personalidad de cada animal. Esto sugiere que cada individuo ha encontrado sus propias maneras de afrontar su reubicación.

“Lo que más me fascinó fue observar cómo elefantes que habían pasado décadas en cautiverio se adaptaban con tanto éxito a la vida salvaje. Verlos responder a su entorno y comportarse de forma muy similar a los elefantes salvajes fue realmente impresionante y un poderoso recordatorio de su extraordinaria resistencia, adaptabilidad y flexibilidad de comportamiento”, destaca Roos.

Los animales estudiados representan más del 50 % de la población de elefantes reintroducidos en su hábitat natural en Sudáfrica hasta la fecha

Los animales estudiados, once elefantes en total, representan más del 50 % de la población de elefantes reintroducidos en su hábitat natural en Sudáfrica hasta la fecha; sin embargo, la muestra sigue siendo pequeña. Futuras investigaciones podrían incluir varias manadas de diferentes países.

“Los datos de este proyecto demuestran que, cuando los elefantes en cautividad son reintroducidos en su hábitat natural y se les brinda la oportunidad, pueden recuperar su plena autonomía y restablecer sus patrones naturales de movimiento y comportamiento. Los elefantes reintroducidos en su hábitat natural pueden contribuir significativamente a la conservación de su especie”, concluye Brett Mitchell, coautor.

Referencia:

Roos T. et al. “Investigación de los mecanismos de adaptación de elefantes reintroducidos en su hábitat natural: una comparación de variables conductuales y fisiológicas con elefantes salvajes”. PLoS One 2026.