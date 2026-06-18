Un fósil extraordinario de los Pirineos revela cómo era la piel de los cocodrilos de hace 125 millones de años

Hace aproximadamente 125 millones de años, un pequeño cocodrilo murió en las aguas de un lago kárstico próximo a la costa de lo que hoy es el Prepirineo catalán. Su cuerpo se conservó en condiciones excepcionales entre los sedimentos finos de aquella cuenca lacustre, que con el tiempo se convertirían en las calizas litográficas de la Pedrera de Meià, dentro del Global Geoparc Unesco Orígens.

El ejemplar, de unos 50 centímetros de largo, catalogado como MGB-512 y conservado en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, fue descubierto hace más de un siglo y estudiado parcialmente en los años 90, pero ahora un equipo de investigación ha logrado extraer información inédita: la morfología y la distribución de sus tejidos blandos.

Durante los trabajos para elaborar una base de datos de los fósiles de las calizas litográficas del Montsec depositados en diversos museos catalanes y europeos, los paleontólogos Óscar Castillo y Jesús Serrano se dieron cuenta de que el holotipo del Montsecosuchus depereti mostraba estructuras que podrían corresponder a tejidos blandos de este animal cuando se exponía a luz ultravioleta. Bajo esta luz, clave en este estudio, los tejidos fosilizados destacan de manera diferente respecto a la roca que los rodea. Esto hace posible ver estructuras que bajo luz normal pasan desapercibidas.

"La luz UV nos permite ver detalles que de otra manera quedarían completamente escondidos en la roca", explica Óscar Castillo-Visa, primer autor del trabajo.

Detalle de la cola de un ejemplar de Alligator mississippiensis de las colecciones del Museu de Ciències Naturals de Barcelona que muestra diferentes bandas de coloración. / Óscar Castillo

Una piel llena de pistas evolutivas

Gracias a este método, el equipo de investigación ha podido documentar diversos tipos de tejidos blandos, entre los cuales hay escamas epidérmicas. Aunque la especie se conoce desde principios del siglo XX, este nuevo estudio ha permitido describir por primera vez cómo era la piel de este cocodrilo primitivo, mostrando una gran variabilidad de formas y tamaños de las escamas a lo largo del cuerpo o la ausencia de la aleta caudal alta típica de los cocodrilos actuales.

El estudio también apunta a la posible presencia de órganos sensoriales en la piel, en algunas inclusiones de escamas, sobre todo en el cuello, en las extremidades y en los márgenes laterales del tronco y la cola. En los cocodrilos actuales, estos órganos funcionan como receptores del tacto y variaciones de la presión del agua, y también pueden responder a estímulos térmicos y químicos.

El hecho de que en Montsecosuchus aparezcan exclusivamente en escamas pequeñas y periféricas podría indicar que estas estructuras evolucionaron inicialmente en zonas localizadas antes de extenderse por toda la superficie corporal en los linajes posteriores.

La luz ultravioleta también ha revelado estructuras cartilaginosas en el tórax, que indican que Montsecosuchus ya disponía de un sistema respiratorio eficiente, parecido en algunos aspectos al de los cocodrilos modernos. Todo ello sugiere que, incluso en una etapa temprana de la evolución del grupo, algunos crocodilomorfos ya disponían de una anatomía torácica muy sofisticada.

"Estos rasgos nos indican que, a pesar de ser un animal primitivo, ya estaba muy bien adaptado a un estilo de vida semiaquático", concluye Castillo-Visa.

El esqueleto fósil original fotografiado con luz convencional. / adaptado a partir de Castillo-Visa, O. et al

Un patrón de color fosilizado

Pero el hallazgo más sorprendente es la evidencia de un patrón de coloración conservado en la cola. En algunas escamas de la zona caudal, la luz UV hace visibles bandas claras y oscuras dispuestas transversalmente, un patrón que los investigadores interpretan como coloración original del animal.

Estas bandas podrían haber tenido una función de camuflaje disruptivo, es decir, ayudar a romper visualmente la silueta del cuerpo. Si esta interpretación se confirma, Montsecosuchus se convertiría en el miembro más antiguo de los cocodrilomorfos con coloración preservada.

"De momento no podemos asegurar de qué color era la cola del cocodrilo, pero sería esperable que no fuese tan diferente de las especies actuales, que también muestran patrones de coloración distintos", explica Albert G. Sellés, coautor del artículo.

Los resultados del estudio aportan información clave sobre la evolución temprana de la piel, la respiración y la biología externa de los crocodilomorfos, y demuestran la importancia del registro fósil catalán para entender la historia evolutiva de los vertebrados.

Referencia:

Castillo-Visa, O., Bell, P. R., Galobart, À., & Sellés, A. (2026). "Soft tissue preservation in the Barremian Montsecosuchus depereti (Neosuchia: Atoposauridae)". Zoological Journal of the Linnean Society.