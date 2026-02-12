La enfermería ofrece atención hospitalaria con resultados equiparables a los del colectivo médico

Una nueva revisión Cochrane muestra que el personal de enfermería puede prestar de manera segura muchos servicios tradicionalmente desarrollados por el personal médico, con apenas diferencias en la mortalidad, los eventos adversos o la percepción de la propia salud por parte del paciente. Incluso, en algunos casos, la atención de enfermería logró mejores resultados clínicos.

Los servicios de atención sanitaria se encuentran bajo presión por el envejecimiento de la población, las necesidades sanitarias complejas, las largas listas de espera y la escasez de personal médico. Recibir asistencia del personal de enfermería, en lugar del médico, se ha propuesto como una forma de mejorar el acceso a los servicios hospitalarios para pacientes que, de otro modo, podrían sufrir largas esperas.

Un grupo de investigadores de Irlanda, Reino Unido y Australia evaluaron esta sustitución de personal en unidades con hospitalización y en centros ambulatorios mediante el análisis de 82 estudios aleatorizados con más de 28.000 pacientes de 20 países. Los estudios incluyeron a personal de enfermería de práctica avanzada, enfermería clínica especialista y titulado en enfermería que sustituyó al personal médico en consultas de cardiología, diabetes, cáncer, obstetricia/ginecología y reumatología, entre otras.

Similar seguridad y efectividad

La revisión apenas encontró diferencias entre la atención prestada por un grupo profesional u otro en lo que respecta a desenlaces clave, incluidos la mortalidad, la calidad de vida, la autoeficacia y los eventos de seguridad de los pacientes. Aunque para la mayoría de los desenlaces clínicos no se observaron diferencias entre los grupos, el personal de enfermería podría lograr mejores resultados en algunas áreas, como el control de la diabetes, el seguimiento del cáncer y dermatología. La atención prestada por personal médico funcionó ligeramente mejor en un número reducido de servicios de seguimiento de salud sexual y aborto médico.

"Nuestros hallazgos muestran que los servicios prestados por personal de enfermería proporcionan una atención tan segura y efectiva como cuando los presta el personal médico para muchos y muchas pacientes", afirma la autora principal, Michelle Butler, catedrática de la Dublin City University. "En algunas áreas, de hecho, experimentaron mejores resultados cuando fue el personal de enfermería quien les prestó asistencia", señala.

Los modelos de sustitución variaron mucho; hubo personal de enfermería de distintos niveles funcionando de forma autónoma, bajo supervisión o siguiendo protocolos especializados. También hubo diferencias en la formación, el nivel de responsabilidad y la manera en que se sustituyó, todo lo cual puede influir en los desenlaces.

"En algunos casos, con el personal de enfermería, se dieron citas más pronto, con mayor frecuencia y a demanda, o incluían un componente educativo añadido a la atención, lo cual podría haber ayudado a mejorar los desenlaces del paciente", añade Butler. La evidencia sobre los costes directos fue limitada y varió entre estudios, en parte debido a las diferencias en cuanto al método de publicación, la moneda y los períodos de tiempo. En 17 estudios se informó de una reducción de los costes de la atención prestada por personal de enfermería, mientras que 9 estudios apuntan a costes mayores por consultas más largas, derivaciones o diferencias en la prescripción.

No es una solución universal

Sin embargo, la sustitución del personal médico por el de enfermería no es una estrategia universal. Los autores advierten de que estas intervenciones siempre se deben interpretar en su contexto.

"La sustitución con personal de enfermería no es un simple reemplazo de personas", afirma Timothy Schultz, autor principal e investigador del Flinders Health and Medical Research Institute. "Para funcionar bien, estos servicios necesitan formación, apoyo y modelos de asistenciales adecuados, pero la evidencia muestra que el paciente no sale perjudicado y pueden ser beneficiosos de formas significativas".

La expansión de los servicios prestados por personal de enfermería podría ayudar a abordar la escasez de personal médico, pero los autores instan a los responsables de políticas sanitarias a considerar el efecto de estas intervenciones en el personal de enfermería, incluida su formación y organización.

Aunque la base de evidencia era considerable, los autores observan lagunas importantes. La mayoría de los estudios procedían de países de ingresos altos, y en gran medida (39%) del Reino Unido.

Quienes firman esta revisión piden más estudios en especialidades, funciones de enfermería y tipos de paciente aún no evaluados, además de una forma más homogénea de medir los desenlaces. También destacan que se necesita investigar más en países de ingresos bajos y medios, donde las funciones desempeñadas por el personal de enfermería podrían mejorar el acceso a la atención sanitaria en regiones que sufren escasez de personal médico.

Referencia:

Sustitución de personal médico por personal de enfermería en el ámbito hospitalario para los desenlaces del paciente, el proceso asistencial y económicos, Cochrane, 2026.