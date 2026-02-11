La estimulación cerebral impulsa a que las personas se comporten de forma menos egoísta

La estimulación de dos áreas del cerebro incitaría a que las personas se comporten de manera menos egoísta, según una investigación de la Universidad del Este de China y la Universidad de Zúrich (Suiza) publicada en Plos Biology.

Al excitar el lóbulo frontal y parietal del cerebro al mismo tiempo se induce la capacidad de tomar decisiones a favor de los demás. "Estas regiones se sincronizan y permiten el procesamiento del bienestar ajeno y la toma de decisiones desinteresadas", según informa a SINC el coautor del estudio e investigador de la universidad suiza, Christian Ruff.

El juego del dictador

Para saberlo, los investigadores pidieron a 44 participantes que tomaran 540 decisiones en un experimento conductual, llamado ‘juego del dictador’, en el que se les ofreció dividir una cantidad de dinero con otra persona.

Mientras jugaban, los expertos excitaban sus cerebros con estimulación transcraneal con corriente alterna sobre los lóbulos frontal y parietal.

"Les colocamos electrodos que conducían corrientes imperceptibles con la capacidad de cambiar el potencial de reposo de las neuronas y facilitar o dificultar su activación", explica Ruff. "Esto nos permitió inducir oscilaciones similares a las que se suelen ver en las neuronas de forma natural", añade.

Un participante recibe estimulación cerebral no invasiva durante un experimento en un laboratorio. / Nicolas Zonvi

Configuraron la estimulación para que las células cerebrales de esas áreas se activaran en patrones repetitivos y descubrieron que los participantes eran ligeramente más propensos a tomar una decisión altruista y ofrecer más dinero a otra persona, incluso si les suponía un perjuicio.

Una relación causal

Gracias a un modelo computacional, los investigadores demostraron que la estimulación influía en la toma de decisiones de los participantes y les impulsaba a tener en cuenta a sus compañeros a la hora de sopesar cada oferta monetaria.

"Estimulamos dos áreas que mostraron sincronización durante el electroencefalograma y que se relacionaban con la generosidad", dice el experto. "Cuanto más altruistas eran sus decisiones, más fuerte era esa sincronización, por lo que pensamos que existe una relación de causalidad", argumenta.

Los investigadores señalan que no registraron la actividad cerebral durante los ensayos, por lo que los estudios futuros deberían combinar la estimulación con la electroencefalografía para demostrar dichos mecanismos.

"Creemos que hemos identificado un método que podría ser objeto de estudio o de tratamiento, por ejemplo, en trastornos cerebrales o en condiciones donde haya falta de altruismo, como la psicopatía, el trastorno del espectro autista o la alexitimia", expresa informa Ruff.

No obstante, explica que sus hallazgos son solo una primera demostración. Deben mejorarse las modalidades de estimulación y demostrar que los efectos estudiados pueden durar durante más tiempo si se aplican repetidamente.

Referencia:

Hu J. et al. "Augmentation of frontoparietal gamma-band phase coupling enhances human altruistic behavior". Plos Biology. 2025