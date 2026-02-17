Algunos psicodélicos podrían reducir de forma rápida los síntomas de la depresión

Una sola dosis de la droga psicodélica dimetiltriptamina, administrada con apoyo psicológico, redujo rápidamente los síntomas de 34 adultos con trastorno depresivo grave en un ensayo clínico publicado en Nature Medicine.

Dichas mejoras persistieron durante las siguientes dos semanas, lo que sugiere que este tratamiento podría convertirse en una terapia más práctica que las que emplean psicodélicos de acción prolongada. Este estudio ha sido liderado por investigadores del Imperial College de Londres, en Reino Unido.

Terapia rápida y prometedora

El trastorno depresivo grave es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Muchas personas no responden a los tratamientos y sufren varios efectos secundarios como disfunción sexual, aumento de peso y trastornos del sueño.

La terapia asistida con psicodélicos, incluida la psilocibina –un compuesto que se encuentra en las setas alucinógenas–, ha resultado ser prometedora, aunque los efectos psicodélicos persisten durante dos horas y hace que las sesiones terapéuticas sean largas y difíciles de ampliar.

Por el contrario, la dimetiltriptamina es una droga psicodélica de acción rápida que, cuando se administra por vía intravenosa, provoca un periodo de efectos psicodélicos de 30 minutos. Sin embargo, todavía no se sabe si un fármaco con una reacción tan rápida podría proporcionar efectos antidepresivos como los de la psilocibina.

Reducción sintomática de la depresión

Los investigadores llevaron a cabo un ensayo clínico de dos etapas en el que participaron 34 adultos con trastorno depresivo grave. A los participantes se les asignó aleatoriamente el consumo de esta droga o un placebo en la primera etapa; y dos semanas más tarde todos los participantes pudieron recibir este psicodélico con el apoyo de un terapeuta en una etapa abierta.

Quienes recibieron dimetiltriptamina en la primera parte del estudio mostraron una mayor reducción de los síntomas depresivos que aquellos que recibieron el placebo. Las mejoras fueron evidentes después de una semana.

Asimismo, durante la segunda fase, los efectos antidepresivos duraron 12 semanas y no se observaron diferencias entre los participantes que habían recibido una dosis y los que habían recibido dos.

La mayoría de los efectos adversos fueron leves o moderados, como dolor en el lugar de la inoculación, náuseas o ansiedad, y no se notificaron síntomas adversos graves relacionados con el tratamiento.

Los autores señalan que se necesitan estudios más amplios para confirmar la eficacia de la dimetiltriptamina en el tratamiento de la depresión grave, la duración de sus beneficios y su comparación con otras terapias existentes.

Según cuenta al SMC de Reino Unido el catedrático en Farmacia Clínica de la Universidad de Aston, Ian Maidment, la gran mayoría de los participantes (88,2%) eran de etnia blanca, lo que limita la generalización a otras razas. Además, tampoco se puede descartar el efecto placebo.

"Todavía es prematuro concluir que la dimetiltriptamina es un tratamiento eficaz para la depresión. Por lo tanto, esta droga no debe tomarse fuera de un ensayo clínico controlado", añadió.

Referencia:

Erritzoe.D. et al. A short-acting psychedelic intervention for major depressive disorder: a phase IIa randomized placebo-controlled trial. Nature Medicine 2025