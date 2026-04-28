Los tratamientos contra el VIH cambian la evolución humana al permitir sobrevivir más

Un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Oxford revela que el éxito de la terapia antirretroviral contra el VIH podría haber alterado el curso de la evolución humana al aumentar la supervivencia.

El trabajo, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), muestra que este tratamiento no solo mejora la calidad de vida de las personas que viven con el virus, sino que también interrumpe un proceso de 'selección natural' en los genes del sistema inmunitario que, de otro modo, podría haber remodelado la genética humana en pocas décadas.

Los expertos creen que los chimpancés, los parientes vivos más cercanos de los humanos, experimentaron barridos selectivos hace dos millones de años, lo que sesgó su repertorio de genes inmunitarios hacia variantes que conferían protección contra la progresión de enfermedades causadas por virus similares al VIH.

Este estudio destaca que la propagación descontrolada del este virus podría haber tenido un impacto similar en los humanos, de no ser por el acceso a terapias combinadas con fármacos antivirales eficaces para impedir la expansión de la pandemia.

Diferencias por el tratamiento

Los investigadores consideran que las enfermedades infecciosas impulsan la diversidad del sistema de antígenos leucocitarios humanos (HLA, por sus siglas en inglés), un conjunto de genes que codifican proteínas de la superficie celular implicadas en la regulación del sistema inmunitario.

A partir de datos longitudinales de cohortes prenatales de KwaZulu-Natal (Sudáfrica) —una de las regiones más afectadas por el VIH—, el equipo comparó los resultados de la era previa al tratamiento antirretroviral, desde 1998 hasta 2005, con los del tratamiento moderno, desde 2015 hasta 2025.

El estudio reveló que, antes de los antirretrovirales, la supervivencia de una madre con VIH y la posibilidad de que su bebé se contagiara dependían de la cantidad existente de HLA- B, una parte del código genético que ayuda a reconocer y hacer frente a las infecciones.

No obstante, tras el éxito de estas terapias, todo cambió sustancialmente. Los efectos dependientes del HLA-B sobre la supervivencia y la transmisión vertical se debilitaron, lo que llevó a que se ralentizara la producción de variantes genéticas protectoras.

A partir de estos datos, los investigadores proyectaron cómo el VIH podría haber influido en las frecuencias genéticas de la población de KwaZulu-Natal a lo largo del tiempo.

En un escenario sin tratamiento, creen que, entre 1990 y 2035, la frecuencia de las variantes protectoras del HLA-B se habría duplicado, mientras que las variantes susceptibles a la enfermedad habrían disminuido en aproximadamente un 38%.

La introducción de estas terapias ha detenido prácticamente este proceso evolutivo al mejorar la supervivencia independientemente del genotipo y al eliminar el vínculo entre la genética materna y la transmisión maternoinfantil del VIH en las personas tratadas.

Los antirretrovirales influyen en la evolución

"Este estudio aporta pruebas poco comunes de la magnitud del cambio genético poblacional que una enfermedad infecciosa puede provocar en un plazo de tiempo relativamente corto", afirma el autor principal del estudio y profesor en la Universidad de Oxford, Philip Goulder. "Lo más destacable es que la medicina moderna, mediante la implantación de la terapia antirretroviral, ha interrumpido este proceso de selección natural", expresó.

Además, al suprimir el VIH y prevenir su transmisión, la terapia antirretroviral elimina los efectos diferenciales sobre la supervivencia y la reproducción que, de otro modo, favorecerían a ciertas variantes genéticas. "Al hacerlo, no solo salva vidas, sino que también altera la trayectoria evolutiva de la población humana", destaca el experto.

Los hallazgos también abordan una hipótesis en biología evolutiva, según la cual las enfermedades infecciosas mantienen la diversidad en los genes del sistema inmunitario, mediante la proyección de la rapidez con la que podrían cambiar las frecuencias de dichos genes en poblaciones humanas.

Avances en la inmunogénica humana

Según explica la coautora principal de trabajo y experta en la misma institución inglesa, Bridget Penman, los genes HLA se encuentran entre los más diversos del genoma humano y la mejor explicación para esta diversidad es que estén sujetos a la selección natural por parte de patógenos que coevolucionan y cambian rápidamente.

No obstante, agrega que la mayoría de los modelos de este proceso son conceptuales y que para este trabajo se han simulado cambios en las frecuencias de variantes HLA conocidas en una población específica.

"El VIH es el único patógeno sobre el que disponemos de datos suficientes para predecir la rapidez con la que una enfermedad infecciosa puede afectar a esta variedad genética. La estimación de la magnitud y la velocidad del cambio poblacional que se ha evitado gracias al tratamiento demuestra su éxito en materia de salud pública y, al mismo tiempo, nos permite comprender un proceso evolutivo fundamental que sustenta la inmunogénica humana", declara la investigadora.

Apostar por las terapias

El estudio también habla sobre acceso al tratamiento. Si bien esta terapia ha neutralizado en gran medida las diferencias impulsadas por el gen en los resultados del VIH, los autores señalan que la falta de acceso o adherencia pueden significar que aún persiste cierto grado de presión selectiva.

Este trabajo subraya tanto el impacto biológico de la pandemia del VIH como el papel transformador de los programas de tratamiento globales, ya que no solo favorecen el control de la enfermedad, sino que también influyen en la configuración futura de la diversidad genética de los humanos.

Referencia:

Herbert, N. et al. Antiretroviral therapy blocks natural selection on protective and disease- susceptible HLA- B alleles in HIV-1 infection.PNAS2026.