WhatsApp estrena más de 20 nuevos emojis, ¿quieres conocerlos?

No cabe duda de que los emojis son tremendamente populares entre los usuarios móviles. Y es que con ellos podemos expresar muchas emociones de una manera sencilla y directa. Y como sabéis, todos los años llegan nuevos emojis a nuestros móviles gracias al estándar Unicode, que de alguna manera es el que decide qué nuevos diseños llegarán a los dispositivos a lo largo del año. Con las diferentes versiones de Unicode se van añadiendo nuevos y podemos nuevos sentimientos y emociones que de alguna manera reflejan la sociedad en que vivimos, ya que estos se suelen seleccionar en base a criterios de popularidad y utilidad. Ahora WhatsApp, la app de los emojis por excelencia, está recibiendo nuevos emojis, más de 20, que seguro a muchos os van a gustar, aunque de momento no están disponibles para todos.

Nueva beta, ahora con más emojis

Como es habitual, el primer avistamiento de los emojis se ha producido en una de las versiones preliminares de la aplicación, que ha estrenado 21 nuevos emojis. WaBetaInfo nos ha mostrado esos 21 emojis y entre ellos podemos ver algunos de los que ya se habían aprobado con Unicode 15.0, por lo que si has venido siguiendo la trayectoria de estos nuevos emojis no será una sorpresa. Pero en cualquier caso será algo novedoso para la mayoría de los usuarios.

Entre los nuevos emojis tenemos los siguientes:

Cara Temblorosa

Corazón Rosa

Corazón Azul Claro

Corazón Gris

Burro

Cara De Alce

Ganso

Ala

Medusa

Jacinto

Vaina De Guisante

Jengibre

Ventilador De Mano Plegable

Mechón

Flauta

Maracas

Khanda

Conexión inalámbrica o Wifi

Mano que empuja a la derecha

Mano que empuja a la izquierda

En total son 21 emojis que desde este medio han mostrado ya en el teclado de WhatsApp y dentro de uno de sus chats. Eso sí de momento es algo que solo está al alcance de algunos usuarios que están en la beta de la aplicación. Concretamente para ello hace falta tener la beta de WhatsApp en su versión 2.23.5.13 para Android. De momento tener esta beta no es garantía de acceder a ellos, pero sí que nos ofrece más posibilidades porque parece que están llegando poco a poco a estos usuarios de la beta. Lo normal es que en los próximos días esto se vaya ampliando, llegando poco a poco y cada vez más a nuevos usuarios.

Normalmente la llegada de los nuevos emojis no se suele demorar demasiado, y lo normal es que en apenas unas semanas todo estén disponibles para los usuarios de todas las versiones de WhatsApp. Sin duda un buen puñado de emojis con los que expresar más cosas y pasar un rato divertido en la app de mensajería. De todas maneras, si tienes la beta instalada, puedes probar a ver si tienes ya estos emojis instalados, no sería raro, echa un vistazo a tu buscador de emojis, e introduce alguno de los términos de arriba para comprobar si eres uno de los afortunados. Ahora nos tocará esperar a los nuevos emojis de Unicode 16.0, que como es obvio todavía no han sido elegidos.