WhatsApp: así podrás evitar que se borre un mensaje importante

El borrado automático de los mensajes es algo que se ha convertido en habitual en muchos chats de WhatsApp. Tanto es así que existen algunas funciones que nos permiten borrar los mensajes por defecto, tras un determinado intervalo de tiempo. Ahora bien, no siempre queremos que todos los mensajes desaparezcan, aunque esta modalidad esté activada, de ahí que esta funcionalidad que se ha descubierto ahora de la app de mensajería, nos parece de lo más interesante que hemos conocido últimamente. Una nueva función que como es habitual se ha dejado ver primero en la beta de la aplicación.

Evita que se borren

Básicamente lo que se ha descubierto ahora es que cuando en un chat hay activado el borrado automático de los mensajes, en cualquiera de las modalidades existentes, vamos a poder elegir uno de los mensajes que se hayan enviado en el chat, y evitar que este se borre de forma automática. Eso es lo que se puede ver en la beta 2.22.7.4 de WhatsApp para Android. En las imágenes compartidas por WaBetaInfo, se puede apreciar un mensaje en el que se nos pregunta ¿Mantener este mensaje? En alusión a que no se borre de la sala de chats.

Por tanto, con esta nueva funcionalidad vamos a poder evitar que un mensaje que consideremos importante pueda borrarse de forma automática. Porque el actual método par evitarlo es bastante molesto, ya que lo que debemos hacer es desactivar la función de auto borrado de los mensajes, enviar el nuestro, y después volver a activar esta funcionalidad. Esto quiere decir que, si el mensaje cobra importancia un tiempo después de haberlo enviado, ya no podremos cambiar de opinión. De esta manera podremos evitar que se borre de forma selectiva, sin tener que estar desactivando los diferentes modos de la aplicación.

Actualmente tenemos muchas formas de controlar cómo y cuándo se borran los mensajes de la aplicación de mensajería. No solo por defecto, cuando ha pasado un determinado tiempo, sino también borrando para todos un mensaje que ya se ha enviado, desapareciendo este del chat no solo para nosotros, sino para las demás personas que están dentro del chat. Como es habitual, esta nueva funcionalidad de WhatsApp está oculta en la beta, y parece que se encuentra en las primeras fases de desarrollo.

Porque lo que no nos queda muy claro con la información que se ha compartido, es cómo se elige que un mensaje pueda perdurar en el chat y no se vaya a borrar jamás mediante alguna de las reglas que existen para ello. Sabemos lo que aparece cuando elegimos no borrar un mensaje, pero no hemos visto nada del paso previo. Sea como fuere, es una función que todavía llevará meses para que llegue a todos nosotros, por lo que es mucho especular. Pero es interesante saber que WhatsApp busca la forma de ser más flexible cuando estamos en un chat donde los mensajes son efímeros por naturaleza. Un WhatsApp que está más activo que nunca, conociendo prácticamente a diario nuevas características.