El peligro de chatear con desconocidos en WhatsApp

Chatear con desconocidos, no es lo mismo que hablar con un desconocido. El problema de las apps de mensajería y de las redes sociales es que muchas personas se ocultan tras ellas para mostrarse de una forma que realmente no son, y con la que buscan ganarse nuestra confianza para obtener algo a cambio. Hoy nos hemos fijado en la historia que han compartido desde WaBetaInfo, el sitio de información especializada en WhatsApp, que ahora ha compartido una experiencia a modo de advertencia sobre los peligros que corremos con estas aplicaciones si no las utilizamos como es debido.

Uno de los métodos de estafa más utilizados

Desde la página especializada en WhatsApp han compartido una conversación que sirve de ejemplo para explicarnos los peligros que corremos a la hora de chatear con personas desconocidas en apps como la de mensajería. En este caso la experiencia se ha basado en el contacto de una persona desconocida, que nos contacta de una manera que parece incluso casual, como si no tuviera interés alguno en conocernos, todo lógicamente para intentar engañarnos y conseguir hacerse con nuestra confianza. Normalmente todas las conversaciones comienzan así, con alguien que nos escribe de manera totalmente inesperada, y de repente parece querer labrarse una amistad con nosotros.

Pero nada más lejos de la realidad, porque como desvelaban en este caso, al final tras largas conversaciones, con detalles banales e información personal que sin darnos cuenta vamos desvelando poco a poco, llega el momento de la verdad, ese en el que nos piden algo a cambio. Que normalmente es que les demos acceso a nuestras redes sociales, añadiéndolos como amigos. Esta es una práctica habitual, que permite a los estafadores entrar en nuestro círculo virtual, con todo lo que ello conlleva. Por ejemplo, esta situación podría dar alas a toda una espiral de chantajes en la red, aprovechándose del acceso a nuestras redes para intentar utilizar a nuestros contactos y todo nuestro círculo cercano para seguir adelante con los chantajes.

Al final, básicamente, desde WaBetaInfo nos advierten de que no debemos entablar conversaciones con personas desconocidas dentro de WhatsApp, y que se disfrazan de cierta inocencia, para al final intentar entrar en nuestras vidas, acceder a información comprometedora, y utilizarla contra nosotros para sacarnos lo de siempre, dinero a través de chantaje.

¿Cómo evitamos estos riesgos?

Pues la respuesta es sencilla, y es que, si recibimos un mensaje de alguien que no conocemos en WhatsApp, e intenta hacerse nuestro amigo, o incluso algo más íntimo, porque sí, lo ignoremos por completo, porque ya sabemos cómo acaban estas cosas. Habla y conversa todo lo que quieras, pero cuando te pidan información personal, o entrar en tu círculo de redes sociales, será el momento de parar y de reportar los mensajes a la propia WhatsApp. Y no hablamos necesariamente de hackers, sino de personas con mucha labia que buscan hacerse con dinero ajeno manipulando a otras personas. Y eso es lo que debemos tener presente, que, si alguien desconocido nos contacta por WhatsApp, lo más común es que no venga con buenas intenciones.