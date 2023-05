Notas de Instagram, para qué sirven y cómo crearlas

Instagram además de ser una red social en la que podemos compartir todo tipo de contenidos, ya sean fotos o vídeos, incluye más funcionalidades. Podemos interactuar con el resto de usuarios ya sea a través de las reacciones, chatear o incluso dejar notas para que puedan todos nuestros contactos. A continuación, te contamos qué son y cómo funcionan las notas.

Así funcionan las notas

Al igual que las historias las notas tienen una duración determinada y transcurrido ese tiempo desaparecen. Con ellas podemos dejar un mensaje a todos nuestros contactos al mismo tiempo. Antes de profundizar en el uso de estas notas temporales, veremos dónde podemos encontrarlas y sus particularidades. Estas no están a simple vista, al igual que para ver los mensajes debemos pulsar sobre el icono de los mensajes directos para hacer acceder a estas. Esto lo haremos pulsando sobre el icono del avión de papel en la esquina superior derecha de la ventana.

Si alguno de nuestros contactos ha compartido una nota, aparecerá con un aspecto similar al que tienen las historias, y del mismo modo deslizando hacia la derecha podemos ver todas las que están disponibles en ese momento. Para verlas no hace falta pulsar sobre ellas, de este modo podemos responder dejando un mensaje directo a otra persona. Las notas son de carácter público mientras que las respuestas son de carácter privado y solo la persona en cuestión tiene acceso a ellas.

Creando notas | TecnoXplora

Para crear una nueva nota, pulsa sobre el icono del avión de papel.

A continuación, pulsa sobre “dejar una nota ”, esta opción aparece como tu foto de perfil con el signo más.

”, esta opción aparece como tu foto de perfil con el signo más. Pulsando sobre este aparece un cuadro de texto en el que incluir el mensaje o el emoji que quieras.

Una vez tenemos claro lo que vamos a compartir en nuestra nota, podemos elegir entre dos opciones. La primera es que sea visible para nuestros seguidores, mientras que con la segunda opción podemos hacer uso de Mejores amigos, con esta opción solo los usuarios que previamente hayas elegido para formar parte podrán ver la nota en cuestión.

Esta función no hace distinciones entre perfiles que sigues y te siguen y no podemos hacer distinciones entre estos. Por lo que no existe la opción de compartirlas sólo con los perfiles a los que seguimos o aquellos que no nos siguen. Por lo que todos aquellos perfiles que tienen que encontrarse en cualquiera de estas situaciones podrán ver tus notas. Algo muy a tener en cuenta es que tienen un máximo de 60 caracteres y que su duración es de 24 horas. Concluido este tiempo, esta desaparecerá y no tendremos nunca más acceso. También tenemos la opción de borrarla nosotros mismos de forma manual antes de que se cumpla el plazo estipulado.

A diferencia de las historias, no permite adjuntar fotos, vídeos ni stickers, pues como su nombre indica se trata única y exclusivamente de notas de texto. Aunque son algunas las similitudes que comparte con las historias, esta es su principal diferencia.