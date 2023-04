Instagram, ¿para qué sirve restringir una cuenta?

No todas las cuentas que seguimos en las redes sociales lo hacemos de forma voluntaria, algunas de estas son por compromisos tanto profesionales como personales. Con esta función no tenemos que interactuar con ellas si no queremos. Aunque no hace falta que las dejemos de seguir, te contamos cómo.

Restringir cuentas

A menudo nos vemos obligados a seguir cuentas de Instagram que no cumplen con nuestras preferencias. Hasta hace poco, seguir una cuenta implicaba interactuar con ella viendo sus publicaciones, historias o comentarios a las publicaciones. Y la única manera de no tener noticias de estas era o bien bloqueando la cuenta o dejando de seguirla. Ahora además tenemos otra opción que pasa por restringir las cuentas.

Una nueva opción que permite de una forma totalmente personalizada de elegir cómo queremos interactuar con las cuentas que seguimos. Para acceder a este ajuste debemos acceder a la aplicación y entrar al ajuste de privacidad siguiendo los siguientes pasos.

Cuentas restringidas en Instagram | TecnoXplora

Una vez dentro de la app, pulsa sobre el icono de tu perfil , que se encuentra en la esquina inferior de la pantalla.

Una vez accedemos a este, pulsando sobre el icono de las tres rayas, esta vez en la esquina superior derecha accedemos a menú desplegable en el que encontramos "configuración"

” Pulsa sobre este para desplegar nuevas opciones.

En el nuevo menú, encontramos la opción "privacidad", pulsa sobre esta para continuar.

Desliza el menú hasta encontrar el apartado "conexiones" y en este "cuentas restringidas"

” y en este Una vez entras en esta sección puedes ver y gestionar el listado de cuentas que hemos marcado como extinguidas. De modo que podemos mantenerlas o quitar la restricción en cualquier momento.

Para restringir una cuenta solo tienes que entrar en su perfil y pulsar en el menú de las tres líneas, para desplegar las opciones y pulsar sobre “ restringir ”

Al hacerlo, este perfil no recibirá ninguna notificación de este hecho. Además, que solo la persona en cuestión y tú podréis ver los comentarios a tus publicaciones, por lo que no serán públicos y no se podrán compartir con el resto: además de que no sabrá nunca si estás online o si has recibido y leído sus mensajes.

Una forma muy sencilla de evitar problemas, ya que nadie sabrá nunca que los has restringido por lo que seguirán publicando, enviando mensajes y haciendo comentarios sin ser conscientes de las consecuencias.

De este modo, nos evitamos preguntas incómodas, de por qué hemos dejado de seguirlo o los hemos bloqueado, señal inequívoca de que no queremos tener contacto con estas personas. Una forma mucho más sencilla de mantener un perfil bajo con ciertos perfiles. Como todo en las redes sociales es cuestión de aparentar y ocurre lo mismo con los ajustes y las interacciones, esto nos permite aparentar que nos interesa un contenido o un perfil, cuando en realidad no es así. Por lo que este es uno de los ajustes más adecuados para salir airosos de cierto tipo de situaciones sin quedar más y evitando las consecuencias.