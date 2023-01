Instagram estrena un modo silencioso que vas a querer utilizar, ¿para qué sirve?

Las redes sociales están ahí, en nuestros móviles, siempre dispuestas a entretenernos con vidas ajenas. A veces el uso que hacemos de ellas es tan intenso, que incluso estamos pendientes de toda esa actividad cuando deberíamos estar descansando y claramente a otros menesteres más relajantes. El problema a veces ya no solo lo tenemos nosotros, sino también nuestros contactos, que no dejan de enviarnos mensajes, o de hacer publicaciones a horas intempestivas, contribuyendo a que no nos concentremos como deberíamos, y dispersándonos fácilmente. Para evitarlo ahora Meta ha lanzado el modo silencioso de Instagram, que es algo así como el modo No Molestar de nuestros móviles.

¿En qué consiste este nuevo modo?

Básicamente la motivación para lanzar este nuevo modo reside en la necesidad de ofrece run espacio dentro de la red social en el que pueda ser posible centrarnos en lo que realmente nos importa en cada momento, que lógicamente puede ser algo distinto de Instagram. La clave de este modo es que silencia las notificaciones de la red social durante un determinado tiempo que nosotros configuremos en los mismos ajustes. De tal forma que, si le decimos que entre las diez de la noche y las 9 de la mañana esté activo, durante todo ese tiempo no recibiremos notificación alguna sobre la actividad de nuestra cuenta.

Incluso si alguien nos contacta a través de los mensajes directos, se enviará un mensaje automático, similar a los que enviamos de manera automatizada cuando nos vamos de vacaciones. Además, en nuestro perfil, se podrá apreciar claramente que tenemos este modo activo. De esta forma quienes nos siguen, o nuestros contactos, sabrán que no estamos disponibles, y que quizás no es un buen momento para contactar con nosotros. Por tanto, sí, es completamente un nuevo modo no molestar para Instagram, al menos funciona de la misma manera, y el objetivo es el mismo, el de mantenernos lejos de notificaciones durante un determinado intervalo de tiempo.

Tal y como nos ha mostrado Instagram, si mandamos un mensaje directo a una persona que tiene activado el modo silencioso, lo que veremos en el chat será una notificación que nos recordará que esa persona no ha sido notificada de nuestro mensaje porque tiene activo el modo silencioso. De tal manera que es un modo que de verdad nos permite tener absoluto silencio durante las horas designadas. Y es que no siempre estos modos sirven para desconectase por completo de la actividad de las plataformas.

Este tipo de funcionalidades son cada vez más habituales en las rede sociales, ya que se busca reducir la dependencia de los usuarios de todo el tráfico de notificaciones que generan estas. A veces es necesario parar en seco para poder dedicarnos a otras cosas, a veces tan sencillas como leer un libro o ver una serie o película. Con este tipo de modos es más sencillo garantizar una tranquilidad que nos permitirá centrarnos solo en lo importante. De momento este modo estará disponible en EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda desde hoy, no sabemos cuando se estrenará en España.