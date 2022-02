Instagram: ahora puedes dar un sencillo "me gusta" a las historias

La red social se ha convertido sin duda alguna en el gran baluarte de Meta, por encima de Facebook, que en los últimos años ha visto cómo el público joven ha optado por otras alternativas para relacionarse, como TikTok. Y ahí sigue aguantando el tipo Instagram, con sus Reels e historias, que sin duda son de los contenidos más populares. Algo que no podíamos hacer hasta ahora en estas historias era decir que nos gustaban, siempre y cuando no quisiéramos que ese nos gusta se convirtiera en algún tipo de mensaje directo. Eso ya no es necesario, porque a partir de ahora se va a poder reaccionar como “me gusta” y de forma muy sencilla a estas historias.

Ahora puedes decir que te gusta

Y es que hasta ahora el principal problema que tenía la manera que teníamos disponible hasta ahora de decir que algo nos gustaba, a través de las reacciones, es que estas se convertían en mensajes que les llegaba a los autores de esta. De tal forma que una simple acción para decir que te gusta el contenido, se termina convirtiendo en una conversación que no teníamos ganas de llevar a cabo. Pues bien, eso ahora ya no va a ser necesario, al contar con una nueva forma de mostrar nuestra admiración y gusto por la publicación.

Algo que se ha resuelto con un nuevo botón, que ya podemos ver en Instagram, si somos de los afortunados usuarios que están teniendo acceso a esta función. Ahora cuando entremos en la historia de alguna de las personas a las que seguimos, veremos un nuevo icono de corazón en la parte inferior derecha de la pantalla, junto a la barra para componer un mensaje. Ahora al pulsarlo, como ocurre en tantas otras apps y redes sociales, ese me gusta figurará en la lista total de todos los que ha recibido la publicación, y así haremos saber a su creador que nos ha gustado, sin tener que llegar a entablar una conversación, o quedarnos con la palabra en la boca porque sencillamente no nos van a contestar, ni tampoco es nuestra intención.

De esta manera se evita que los creadores de contenidos que reciben muchos “me gusta” al día, vean cómo estos se convierten en un número infinito de conversaciones que pueden llegar a convertirse en auténtico SPAM si no se controlar adecuadamente. Por tanto, la idea es que ahora sea más sencillo para todos, tanto mostrar nuestra cercanía por un contenido, como de que la persona que lo ha creado lo sepa sin que esto tenga que generar situaciones que a veces pueden llegar a ser muy estresantes si hay una avalancha de reacciones positivas. Una funcionalidad que como decimos está llegando poco a poco a todos.

Pero que de momento si actualizas Instagram no vas a ver disponible. Por tanto, habrá que esperar un poco más para poder acceder a esta nueva forma, más sencilla y sobre todo práctica de hacer saber que algo nos gusta. Y sobre todo de hacerlo cuantas veces queramos, ya que no vamos a volver a temer que esto termine en una conversación que no queremos.