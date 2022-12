¿Te has equivocado al borrar un mensaje de WhatsApp? Ahora puedes deshacerlo

La app de mensajería de Meta nos está brindando cada vez más novedades, no hay más que ver cómo casi todas las semanas conocemos alguna nueva función que se estrena para hacernos el día a día con ella más fácil. Y uno de los aspectos más importantes a la hora de utilizar la app es sin duda la gestión de los mensajes, tanto los que enviamos como también los que ya hemos enviado. Y es que todos asumimos que un mensaje enviado ya no tiene vuelta atrás, hasta ahora, que WhatsApp está estrenando una de sus funciones más interesantes de los últimos tiempos.

Llega la función “deshacer”

Ha sido la propia Meta la que ha anunciado oficialmente hoy la llegada de esta nueva funcionalidad para su popular app de mensajería. Básicamente se trata de un nuevo botón “deshacer” como el que hemos visto en otras muchas apps, como por ejemplo Gmail, y que sirve para volver atrás y deshacer una determinada acción. Esta funcionalidad tiene un cometido bastante claro, y es el de poder volver atrás después de haber hecho una determinada acción de forma accidental.

Por poner un ejemplo, borramos un mensaje dentro de un chat grupal, que queríamos borrar para todos, y nos hemos dado cuenta que hemos pulsado el borrarlo solo para nosotros, por lo que los demás podrán leerlo igualmente y ya no tendremos opción de borrárselo a ellos también. Pues en esos casos llega al rescate esta opción también, ya que ahora cuando acabamos de realizar esa acción, veremos un banner en la parte inferior de la pantalla, donde se muestra la orden que hemos dado recientemente, y a su lado el texto “deshacer”

Al pulsar sobre este el mensaje aparecerá de nuevo en el chat y podremos borrarlo tal y como lo habíamos planeado en un principio. Eso sí, es una función que aparecerá por un breve espacio de tiempo una vez hayamos pulsado el botón, por lo que si no estamos rápidos lo más probable es que no podamos deshacer nada. Esto suele ser un intervalo de apenas dos o tres segundos, a lo sumo. Es algo lógico, ya que de esta manera si pulsamos sobre el botón es que realmente es algo que no queríamos hacer.

Si se da la opción sin un plazo reducido de tiempo después daría tiempo a que los usuarios cambiaran de parecer continuamente, de esta forma es todo más espontáneo. Es una funcionalidad que ya está disponible en la última versión de la app de mensajería, por lo que no hay que esperar a las betas ni nada parecido. Con actualizar la aplicación obtendrás esta nueva funcionalidad activada. Vamos, podrás probarlo cada vez que borres un mensaje dentro de un chat. Sin duda una de esas novedades que tendrá un gran calado entre los usuarios, que no dudamos va a tener una gran aceptación. Todo lo que sea poder enmendar nuestros errores, siempre es bienvenido, aunque no siempre funcione en todas las facetas de la vida.