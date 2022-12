Tener el mismo WhatsApp en dos móviles distintos no será exactamente lo que esperabas

Sin duda es una de las mejores funciones que están por llegar a WhatsApp. La posibilidad de poder tener la misma cuenta de WhatsApp en dos teléfonos diferentes, por lo que no tendríamos que vernos obligados como ahora a usar dos números de teléfono distintos. Por eso es tan interesante esta característica que ya se ha dejado ver abiertamente en diferentes versiones beta de la aplicación. Ahora conocemos algún detalle adicional que nos da una idea diferente de lo que podemos esperar de esta modalidad en el momento de su lanzamiento, porque parece que no va a ser todo lo funcional que esperábamos.

Una imagen nos desvela sutiles detalles

Una vez más de WaBetaInfo han desvelado una imagen extraída de la versión beta de WhatsApp. En ella se puede ver el menú de ajustes de la aplicación, donde llama la atención un nuevo mensaje que vemos en primer lugar, en la parte superior de las opciones disponibles. En ese bloque podemos ver un texto que dice “este es un dispositivo enlazado” lo que nos viene a confirmar que este teléfono en realidad no es el primario, sino que está enlazado a otro teléfono que es el principal, del que depende este segundo terminal.

Y lo más llamativo y revelador de todo es lo que precisamente vemos justo debajo de este texto. Y que dice básicamente que “No todas las características y ajustes están disponibles en este dispositivo” por lo que se viene a confirmar que la experiencia de uso no será exactamente la misma cuando se trata de duplicar un teléfono con WhatsApp. Y es que lo que se especula es que, en el segundo teléfono con la misma cuenta de WhatsApp, no será posible por ejemplo ver la ubicación en vivo dentro de los chats.

Tampoco podremos compartir una actualización del estado, y en definitiva ciertas funcionalidades que presuntamente solo son posibles de compartir desde el teléfono principal. Así que de alguna manera el WhatsApp en el segundo teléfono ofrecerá una experiencia un tanto limitada, sobre todo en características puntuales que es verdad que necesitan de una información más específica, como puede ser la ubicación, ya que no necesariamente ambos teléfonos tienen por qué estar en el mismo sitio, y por tanto al compartirlo los demás usuarios no sabrían si estamos compartiendo la información desde un dispositivo u otro.

Lo que no se descarta en absoluto es que, en el futuro, una vez que se haya implementado por primera vez esta función, se actualice dando cabida a todas estas características dentro del segundo teléfono. En cualquier caso, es evidente que lo más importante es poder chatear, con mensajes de texto, fotos o vídeos desde diferentes móviles sin tener que estar cambiando de cuenta. Es algo que desde luego vamos a agradece mucho, y que parece va a llegar dentro de muy poco. No debería tardar mucho en llegar, teniendo en cuenta que todo esto ya está presente en la versión Beta, por lo que ya están listas para lanzarse masivamente en algún momento cercano.