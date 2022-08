El cifrado de extremo a extremo se apodera de Facebook Messenger, ¿qué significa?

Si hay algo de lo que normalmente presume Facebook es del cifrado de extremo a extremo disponible en sus aplicaciones y plataformas, sobre todo de WhatsApp. Con todos los escándalos que hemos vivido con Facebook como protagonista, relacionados con la privacidad, los de Zuckerberg están deseando mejorar su reputación en lo que a seguridad y privacidad se refiere. Ahora otra de sus apps de mensajería, Facebook Messenger, está probando una nueva funcionalidad que mejorará y mucho la privacidad de los usuarios, el cifrado de extremo a extremo.

Está en fase de pruebas

Lo que hemos conocido ahora es que Facebook Messenger ya está probando la llegada del cifrado de extremo a extremo a más aspectos de la app de mensajería. Concretamente se está extendiendo tanto a las copias de seguridad, que ahora se podrán activar con el cifrado. Esto quiere decir que, aunque se intercepten estos datos, será algo casi imposible para el hacker de acceder a toda esa información. Y es que la copia de seguridad de nuestro chat de Facebook Messenger en el teléfono ahora estará también cifrada de extremo a extremo, como ha ocurrido recientemente con la de WhatsApp. Como sabéis, la de Google Drive hasta ahora no lo estaban y se almacenaban todos los chats en texto plano, lo que quería decir que si se interceptaba la información se podía leer perfectamente al no estar cifrada, algo que no pasará ahora.

El cifrado de Facebook Messenger | Meta

Lo mismo ocurre con las videollamadas, que también estarán cifradas de extremo a extremo, de tal forma que nadie podrá acceder a ellas y ver en tiempo real la conversación, y por tanto averiguar de qué estamos hablando o lo que hacemos durante la videollamada. Poco a poco Messenger se va integrando con el resto del ecosistema de Facebook, lo que quiere decir que será posible hacer copias de seguridad tanto en Google Drive como en iCloud, para los usuarios de Android e iOS, y siempre con los datos cifrados. De momento todas estas mejoras se están probando ya, y por tanto llegarán a todos los usuarios un poco más adelante en el tiempo, por lo que tocará esperar algo más.

Para cifrar todos estos datos, como en el caso de WhatsApp, será necesario crear una clave PIN, que servirá de método para iniciar el cifrado de datos, y por tanto para protegerlo y hacerlo 100% nuestro, y lejos de las garras de los hackers, que siempre van a estar detrás de esos datos para interceptarlos. De ahora en adelante, cuando se hagan con ellos solo tendrán megas y gigas de datos inservibles, que solo se podrán apreciar si se cuenta con la clave que lo descifre, que estará siempre almacenada de forma segura en el móvil de cada uno de los usuarios Messenger. Poco a poco Facebook espera expandir todo el cifrado de datos a su ecosistema de aplicaciones, y dentro de Messenger al mayor número de funciones posible. Incluso podría aplicarse a las reacciones que hacemos a un mensaje o una historia, y cifrar cualquier tipo de comunicación, no solo escrita, sino también mediante voz.