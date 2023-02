Así será el nuevo menú de ajuste único para Facebook, Instagram y Messenger

Meta ha anunciado el lanzamiento de una nueva actualización llamada "Centro de Cuentas", que consiste en un nuevo apartado que unifica todos los menús de configuración de gran parte de sus redes sociales como Instagram, Facebook y Messenger. En el que convivirán todos los datos como contraseñas de seguridad, pagos, permisos e incluso preferencias de anuncios y que será mucho más sencillo de configurar.

Este apartado estará disponible en cada una de las aplicaciones, en el que aparecerá un panel de ajustes para las tres plataformas por igual, por lo que no tendrás que cambiar las preferencias de forma individual.

La compañía tiene como objetivo facilitar a los usuarios la administración de sus correspondientes cuentas en las redes sociales para que no tengan que hacerlo de manera individual en cada una de ellas y que sea más accesible.

Redes sociales en un móvil | Pexels

De esta forma, el grupo Meta permite conectar las diversas cuentas creadas en Facebook e Instagram y compartir la información de unas con otras. Otro de los objetivos propuestos con esta nueva configuración es mejorar la información que los usuarios conocen sobre las redes sociales. Además, permitirá personalizar y visualizar los anuncios que aparecen en ella con la finalidad de que puedan recibir anuncios sobre temas que realmente les interese y quieran acceder.

En este sentido, se incluirá información sobre cómo se utilizan los datos de los usuarios recopilados en diversas páginas webs y aplicaciones para poder ofrecer anuncios personalizados.

No te preocupes si no quieres aprovechar esta ventaja, porque en caso de no querer activar esta opción no es obligatorio, de modo que podrás gestionar la configuración de manera individual en cada una de las redes sociales.