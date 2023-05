Adiós a las trampas en las encuestas de WhatsApp, ya puedes limitar las respuestas

Es una de las novedades más sorprendentes que nos ha brindado WhatsApp en los últimos años. Y es que la posibilidad de hacer encuestas es algo que da mucho juego sobre todo en los grupos. Con ellas ahora podemos lanzar divertidos debates o algunas preguntas que pueden ser clave para elegir por ejemplo el restaurante donde hacer una celebración y otras muchas cosas que en vivo nos llevarían a muchas discusiones. En esos casos quizás lo mejor sea siempre hacer una encuesta. El problema hasta ahora es que esas encuestas favorecían la picaresca, ya que era posible seleccionar varias respuestas a la vez. Algo que se ha acabado gracias a una nueva función que se ha estrenado en la app.

Así es la nueva función que estrena WhatsApp

Lo que hace unas semanas era una posibilidad, ya que se había dejado ver como siempre en la versión beta de la app, ahora es toda una realidad. Porque gracias a ella es posible limitar las respuestas que se pueden dar en una encuesta. Esto acaba de un plumazo con cualquier tipo de duda sobre la legitimidad de una encuesta. Y no es que desde ya estas vayan a limitar las respuestas a una, que también, pero será algo totalmente opcional.

La nueva funcionalidad de las encuestas | Tecnoxplora

Ya que va a ser el creador de la encuesta quien elija si quiere que esta se puedan realizar tantas respuestas como se quiera o si por el contrario solo es posible hacer una sola respuesta. Y esto es posible gracias a una nueva función llamada “Permitir varias respuestas” para poder alterar este ajuste hay que hacer lo siguiente:

Selecciona el icono del clip en el chat

Elige el icono de una nueva encuesta

En la pantalla de creación de la encuesta puedes activar la función “permitir varias encuestas”

Esta aparece activada por defecto, por lo que WhatsApp entiende que esta debería ser la funcionalidad inicial a la hora de crear una encuesta. Sin duda es algo que muchos esperábamos con ganas, ya que hasta ahora había que depender de la honestidad de muchos participantes que en muchas ocasiones no respetan las reglas básicas de una encuesta y han pulsado varias respuestas a la vez.

Así que ya no hay excusa para que las encuestas no tengan la legitimidad que todos esperamos de ella. De momento la función está disponible en la versión 2.23.9.22 de la beta de WhatsApp para Android. Por lo tanto, no está disponible para todos los usuarios, pero podría llegar a todos los demás, con la versión estable, en las próximas semanas. Sin duda una interesante novedad que sin duda va hacer mucho más útiles estas encuestas que a lo largo de los últimos meses nos han ayudado a resolver conflictos y en otras ocasiones a pasar un rato divertido con algunas respuestas.