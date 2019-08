Desde luego es sorprendente cómo en este 2019 Xiaomi está estirando como el chicle su gama alta con el Xiaomi Mi 9. Sobre todo por las distintas variantes que hemos conocido de él. No solo con la versión SE, sino ahora con los Xiaomi Mi 9T y MI 9T Pro. El primero ya lo disfrutábamos en España, mientras que el segundo acaba de estrenarse hoy en nuestro país. Porque ya es posible reservar el nuevo Xiaomi MI 9T Pro, que no es otro que la versión occidental del Redmi K20 Pro, y que destaca por contar con una cámara de fotos emergente, dotando a la pantalla del Xiaomi Mi 9T Pro de una proporción enorme frente al total de la pantalla, al no existir notch alguno. Vamos a conocer todos los detalles.

Características, precio y disponibilidad del Xiaomi Mi 9T Pro

El nuevo Xiaomi Mi 9T Pro llega a España a un precio de partida de 399 euros, para la versión de 6GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno, mientras que la versión con 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno tiene un precio de 449 euros. Estará disponible para comprar en los distribuidores habituales de Xiaomi, en las propias tiendas de la marca y en la web a partir del 2 de septiembre, aunque se puede reservar desde hoy mismo en la página oficial de Xiaomi en España. De este nuevo Xiaomi Mi 9T Pro ya lo conocíamos todo, porque como os contábamos se trata del Redmi K20 Pro.

Xiaomi Mi 9T Pro | Xiaomi

Por tanto contamos sobre todo con una de sus novedades como rasgo distintivo de este teléfono. Hablamos de la cámara de fotos frontal, de 20 megapíxeles y emergente. Esta se esconde en el marco superior cuando no se utiliza, y aparece de nuevo cuando necesitamos utilizarla. Algo que nos permite disfrutar de una pantalla completamente sin bordes, en la que no tenemos notch de ningún tipo, al no haber elementos frontales que integrar en la pantalla. Una gran pantalla de 6,39 pulgadas y que cuenta con resolución Full HD+, con una relación de aspecto de 19,5:9. Es un móvil muy potente, tanto como el Mi 9 estándar, ya que cuenta con el procesador Snapdragon 855, y viene acompañado de 6GB de memoria RAM y almacenamiento interno de 64GB o 128GB.

El Xiaomi Mi 9T Pro y su cámara emergente | Xiaomi

La cámara de fotos es también otro de sus atractivos, con una cámara trasera triple, con tres sensores de 48, 13 y 8 megapíxeles, en la tradicional configuración de lente estándar, lente gran angular y lente telefoto. La conectividad ofrece 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C y jack de auriculares de 3.5 mm. Mientras que la batería cuenta con una gran capacidad de 4000mAh, lo que nos da autonomía para más de un día de uso. Además cuenta con carga rápida de 27W, lo que es sin duda mucho, permitiendo cargar la batería en mucho menos tiempo. Por tanto estamos ante un Xiaomi Mi 9 muy mejorado, sobre todo en el diseño de su pantalla, que ahora sí ocupa casi todo el frontal, sin manchas ni notches, gracias a esa peculiar cámara de fotos frontal que estrena, ahora también en España.