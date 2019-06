Si tenemos una casa muy grande o con más de un piso, es posible que la señal Wifi no llegue por igual a todas las habitaciones. En estos casos es muy recomendable adquirir un repetidor, pero, si no queremos gastarnos más dinero, existe la posibilidad de remediar el problema utilizando tan solo un móvil que ya no usemos.

En este tutorial se muestra la forma más sencilla de convertir nuestro viejo Smartphone en un amplificador de señal. Este es uno de los muchos usos que podemos dar a los dispositivos que ya no utilicemos.

De todas maneras, antes de construir tu propio repetidor, es necesario que verifiques que realmente lo necesitas . Cuando instalamos un router hay que cerciorarse, por ejemplo, que su localización es la adecuada: lo más centrado posible y sin obstáculos alrededor.

Asimismo, es aconsejable actualizar el 'firmware' y utilizar ciertos programas para detectar cuantos dispositivos se encuentran conectados a nuestra señal, con el fin de descubrir si algún vecino está utilizando nuestro WiFi sin permiso.

Por último, es mejor que no escatimes en gastos y adquieras un router de calidad suficiente, pues por el contrario, por muchos repetidores que utilices, nunca obtendrás una señal adecuada.

Si te has cerciorado que cumples todas estas indicaciones y, aun así, sigues teniendo problemas para que la señal WiFi llegue a todas las áreas de tu casa, sigue las instrucciones que se dan en el vídeo y fabrica tu propio repetidor a la vez que reciclas tu viejo móvil.

