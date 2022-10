El Touch ID no regresará a los iPhone, al menos en mucho tiempo

Hace menos de un mes que se han presentado los iPhone 14, los móviles más deseados del momento. Unos móviles que han revolucionado la gama como ningún otro modelo antes en los ´últimos años, sobre todo porque los modelos Pro se han quitado de encima el notch en forma de ceja y lo han sustituido por una novedosa isla dinámica que está llamada a ser su nueva seña de identidad. Pero a pesar de ello muchos siguen esperando el regreso del Touch ID a los iPhone, además en una nueva generación que haga uso de la pantalla para integrar el lector de huellas. Pues bien, parece que nos va a tocar esperar mucho para poder disfrutar de ello, si es que alguna vez regresa.

De momento sin Touch ID

El Touch ID ha sido el lector de huellas por excelencia de Apple a lo largo de los años, lo hemos visto, y de hecho aún lo vemos en los iPad, tanto en su forma original, con un botón central en la parte frontal, donde se integra el lector de huellas, como en el botón de encendido, en los iPad Air, dejando más espacio para la pantalla, sin bordes. Y lo que esperan muchos desde hace varias generaciones de iPhone es que Apple lo equipe con un Touch ID de nueva generación que integre el lector de huellas debajo de la pantalla, como hemos visto en tantos modelos Android desde hace bastantes años.

Los iPhone 14 y 14 Pro | Apple

Pero parece que es algo que va a tener que esperar bastante tiempo. Ya que ahora uno de los principales analistas de la esfera de Apple ha avanzado que esta tecnología no la veremos en los iPhone 15, que seguirán conservando el Face ID que ahora se ha integrado en la doble muesca frontal. Pero va más allá, y cree que no veremos de nuevo el Touch ID en los teléfonos de Apple durante muchos años. Esto podría querer decir directamente que no volveremos a ver un lector de huellas en los teléfonos de Apple nunca más.

Algo que lógicamente no hay que tomar al pie de la letra, pero que viene a decirnos que Apple no se plantea la introducción de nuevo de este elemento en sus próximos modelos. Las opciones que tendría Apple serían varias en caso de optar por traerlo de nuevo, y ninguna debería ser incompatible con el Face ID. Por un lado, ese lector de huellas integrado en la pantalla, y por otro lado esa opción de integrarlo en el botón de encendido. Son tecnologías asequibles y muy contrastadas, que de quererlo Apple podría integrar fácilmente en la próxima generación.

Pero entendemos que la decisión dependerá más bien de su estrategia global, de posicionamiento de producto, que de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Y es que Apple decidió hace tiempo que sus iPhone se caracterizarían por contar con la mejor biometría facial 3D del mercado, algo que ha cumplido. Y es probable que sean más partidarios de contar con una biometría de tecnología facial, pero la mejor del mercado, a tener distintas opciones con resultados más mediocres.

