Sony ha detenido las ventas de su Xperia 1 VII, ¿qué ha pasado?

La firma nipona, aunque no lo parezca, sigue presente en el mercado de smartphones. La otrora firma, que fue una de las más importantes a nivel mundial en la venta de teléfonos de gama media y alta, actualmente cuenta con un negocio de smartphones muy limitado y de nicho, que recuerda a la errática gama de smartphones que lanzaba LG sus últimos años antes de deshacerse de la división móvil. Y aunque el Xperia 1 VII es un móvil espectacular, la firma japonesa se ha visto forzada a detener las ventas de su dispositivo a nivel global.

¿Qué ha pasado con el Xperia 1 VII?

El pasado 8 de julio, Sony publicaba una actualización de soporte sobre estos teléfonos, que advertía de que se estaban dando graves problemas en el funcionamiento de este teléfono. Concretamente, situaciones como las de reinicios inesperados, congelación del sistema, o con problemas para encenderse. Son cuatro los modelos afectados, los SO-51F, SOG15, A501SO y XQ-FS44.

Y aunque el problema se había iniciado en Japón, al final se han detectado estos problemas en unidades de más regiones, como Europa, Taiwán o Hong Kong. Y Sony en consecuencia ha decidido retirar el teléfono también de estos mercados, como el español, por ejemplo, donde actualmente, aunque se puede acceder a la página del dispositivo, este aparece como agotado sin stock, otra forma de impedir su compra.

Ahora bien, lo que queremos saber es qué está pasando exactamente con estos teléfonos, para que en todos ellos se estén sucediendo estos problemas. Sony ha dado más detalles sobre lo que le podría estar pasando a estos teléfonos, y apunta a un problema de hardware, que es lo peor que los consumidores podrían esperar. No está claro, ni han aclarado qué hardware es el que está fallando, y por qué.

De momento la respuesta es algo vaga, y desde la firma nipona animan a los usuarios a tomar algunas precauciones para intentar que sus equipos puedan funcionar. Lo que sí parece es que este problema estaría afectando solo a un número limitado de dispositivos, seguramente a un lote concreto que haya podido encontrarse con estos problemas de hardware.

No obstante, la página de soporte de Sony apunta a una solución temporal a estos problemas. Y es la siguiente:

Mantenga presionado el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo durante unos 20 segundos (mantenga presionados ambos botones todo el tiempo, a menos que el dispositivo vibre antes).

Asegúrese de que su dispositivo tenga instalada la última versión de software.

Esto básicamente es un hard reset de siempre, un método para reiniciar más agresivo, y que puede detener más procesos y eliminar más problemas sobrevenidos de un mal funcionamiento del dispositivo. No obstante, si como sospecha Sony es un problema de hardware, mucho nos tememos que no será suficiente, y en la mayoría de ocasiones no servirá de nada. De momento no hemos escuchado nada acerca de un posible reemplazo de los lotes afectados por unidades nuevas, que imaginamos es lo que quieren oir los usuarios de estos teléfonos.