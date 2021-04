LG tira la toalla y cierra su división de móviles, ¿qué pasará con tu teléfono LG?

No cabe duda de que el caso de LG se ha tratado de la crónica de una muerte anunciada. Llevábamos muchos meses escuchando rumores acerca de una salida ordenada de la firma coreana el mercado de telefonía móvil. Pero mientras estos se producían seguíamos viendo cómo llegaban nuevos modelos al mercado, como el LG Wing,, e incluso se anunciaban otros aún más sorprendentes, como el LG enrollable, un teléfono capaz de aumentar su tamaño o reducirlo gracias a una pantalla que puede enrollarse. Pues bien, nada de eso se convertirá en realidad, ya que hoy la firma ha anunciado oficialmente que deja el negocio de los teléfonos móviles, por lo que todos sus proyectos quedan automáticamente cancelados.

Adiós de LG al mercado de móviles

En un comunicado emitido hoy por la empresa, han anunciado que “La decisión estratégica de LG de salir del increíblemente competitivo sector de la telefonía móvil permitirá a la empresa concentrar recursos en áreas de crecimiento como componentes de vehículos eléctricos, dispositivos conectados, hogares inteligentes, robótica, inteligencia artificial y soluciones de empresa a empresa, así como plataformas y servicios”.

LG WING | LG

Aunque la firma coreana es una de las principales marcas de tecnología de consumo e industrial a nivel mundial, en el terreno de los smartphones no ha tenido mucha suerte. Primero el móvil tradicional de teclado y después con los teléfonos inteligentes, la marca no ha logrado nunca alcanzar una posición predominante en el mercado. Eso sí, se ha ubicado siempre en la gama Premium, con móviles que se lanzaban al mercado con precios muy elevados y con características sorprendentes en muchos casos, pero que no terminaban de calar entre los compradores.

LG G8X ThinQ | LG

La invasión china ha terminado por certificar la muerte de LG en el segmento de la telefonía móvil. Ya que para la firma coreana ha sido imposible competir con los bajos márgenes de sus competidores chinos, que han estado lanzando móviles mucho más baratos y mejor equipados en muchas ocasiones. En los últimos años la gama de teléfonos de la marca se había reducido mucho, incluso habíamos conocido el fin de la gama alta G con los LG G8. Su último gran lanzamiento fue el LG Wing, un terminal que llegaba al mercado sorprendiendo una vez más con una pantalla única, pero que como en otras ocasiones no ha conseguido suscitar el interés entre los compradores.

¿Qué va a pasar si tenemos un móvil LG?

Si cuentas con un teléfono de la marca, y además este es reciente, es lógico que te preguntes qué va a pasar con él. Ya que el soporte de los teléfonos se debe alargar durante varios años, con actualizaciones de sistema, de seguridad y otros aspectos relacionados con la garantía. De hecho LG ofrecía recientemente hasta cinco años de garantía con sus teléfonos. Pues bien, aunque cesa la actividad de la marca, lo más normal es que las cosas no cambien para los usuarios de la marca, ya que en su comunicado LG ha dicho lo siguiente “LG proporcionará soporte de servicio y actualizaciones de software para los clientes de los productos móviles existentes durante un período de tiempo que variará según la región. LG trabajará en colaboración con proveedores y socios comerciales durante el cierre del negocio de telefonía móvil. Los detalles relacionados con el empleo se determinarán a nivel local”.

Por lo que es de esperar que las actualizaciones de software al menos sigan llegando a los usuarios puntualmente durante el periodo habitual, hasta dos años después de haber comprado el terminal. LG ha anunciado que las operaciones de esta división cesarán el 31 de julio, y que es posible que aun después se sigan vendiendo algunos modelos de los que todavía hay stock.