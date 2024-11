¿Problemas con la cámara de tu iPhone 14 Plus? Apple ya los está reparando

La cámara de nuestro teléfono es un componente imprescindible en nuestro día a día, y una de las principales razones por las que un consumidor puede llegar a contemplar gastarse más o menos dinero en un teléfono. Y los iPhone obviamente destacan por esta característica, ya que sus cámaras de fotos se encuentran habitualmente entre las mejores del mercado. Pero ahora los usuarios de los iPhone 14 Plus, móviles lanzados en 2022, se están encontrando ahora con serios problemas en su cámara, que quedan prácticamente inservibles por un problema inesperado.

¿Qué está pasando?

El problema es serio y ya ha sido comprobado por Apple, que ha puesto en marcha un servicio de reemplazo de las unidades que están afectadas, ya que no es algo que estén sufriendo todas las versiones de del teléfono. Lo que está pasando, es que algunas unidades han dejado de mostrar la vista previa de la cámara trasera, por lo que de repente el teléfono se convierte en una cámara pseudo analógica que no nos permite encuadrar la escena, al no existir esa imagen previa.

La página de soporte de Apple | Captura de pantalla de TecnoXplora

Apple es consciente del problema, y por eso ha lanzado una web dedicada al reemplazo de los smartphones que estén sufriendo este problema. Lo importante es que Apple ya ha detectado cuáles son las unidades afectadas por este problema, y las ha acotado perfectamente. Tanto es así que son exactamente los iPhone 14 Plus fabricados entre el 10 de abril de 2023 y el 28 de abril de 2023, por lo que como podéis comprobar el alcance es muy limitado, pero igualmente afecta a un buen número de unidades.

Entrando en el sitio oficial publicado por Apple, se puede comprobar si nuestro modelo es un potencial candidato para ser reemplazado por una unidad nueva. Para poder empezar con el proceso de comprobación del problema, podremos optar por diferentes vías de contacto con Apple. Bien desde un proveedor de servicios que esté autorizado por la marca de la manzana, concertando una cita en una de las tiendas Apple Store o comunicándonos con el soporte técnico de Apple para poder enviar el iPhone mediante correo a uno de los centros de reparación con los que cuenta la compañía californiana.

Obviamente para todas estas comprobaciones preliminares debemos introducir el número de serie de nuestro iPhone 14 Plus y así tener la certeza de que la unidad ha sido afectada. Para poder dar con este número de serie, debemos hacer lo siguiente:

Entra en los ajustes del iPhone 14 Plus

Selecciona General

Pulsa sobre Acerca de

Ahí veremos el número de serie de la unidad, de tal manera que después solo tengamos que copiarlo y pegarlo en la herramienta creada por Apple.

No hay más detalles sobre por qué razón la cámara de estos modelos está fallando después de un par de años en el mercado. Es evidente que hay algún problema de hardware de por medio, de lo contrario no habría que pasar por reparaciones. Una situación más habitual de lo que creemos en muchos fabricantes.