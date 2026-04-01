Los OPPO K15 Pro y K15 Pro+ ya son oficiales

OPPO sigue completando su catálogo de cara a 2026 y acaba de anunciar sus nuevas apuestas para la gama media. De esta manera, los OPPO K15 Pro y OPPO K15 Pro+ ya son oficiales y llegan con un diseño llamativo y un rendimiento completo.

OPPO ha trabajado especialmente el apartado estético en esta nueva generación. Ambos modelos presentan un diseño moderno con acabados que ofrecen una sensación premium.

Además, tenemos una paleta de colores de lo más curiosa, con opciones como Cyber Wings, Origin Gray, Golden Legend y Photodust en el caso del OPPO K15 Pro, mientras que el modelo superior apuesta por Cyber Wings, Photodust y Origin Gray. Para cerrar el apartado estético, estos smartphones OPPO K15 Pro y K15 Pro+ cuentan con certificación IP69, lo que garantiza protección avanzada frente al polvo y el agua.

Ficha técnica del OPPO K15 Pro

Comenzamos hablando del OPPO K15 Pro, un equipo que luce una pantalla formada por un panel AMOLED de 6,59 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 144 Hz. OPPO destaca un brillo máximo de 1.200 nits y una densidad de 460 píxeles por pulgada, por lo que el apartado multimedia cumple con nota.

Pasando al procesador, OPPO ha apostado por un MediaTek Dimensity 8500-Super, acompañado de 12 GB de memoria RAM y almacenamiento que alcanza los 512 GB para brindar la mejor experiencia.

Además, no habrá problema de sobrecalentamiento gracias a su sistema de refrigeración Swift Cooling Engine, que integra un ventilador inteligente con certificación IPX9, una amplia cámara de vapor para disipación térmica y gel de grafito de alta conductividad.

Pasando a la cámara del OPPO K15 Pro, presume de un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen acompañada por un ultra gran angular de 8 megapíxeles. La cámara frontal alcanza los 16 megapíxeles y el conjunto permite grabar vídeo en 4K a 60 fotogramas por segundo. Cerramos con una batería de 7.500 mAh con carga rápida SuperVOOC de 80 W.

Ficha técnica del OPPO K15 Pro+

Pasamos al modelo más vitaminado. Y en el apartado multimedia ya vemos mejoras. Para ello, la pantalla del OPPO K15 Pro+ está formada por un panel AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K y una tasa de refresco que alcanza los 165 Hz. El brillo máximo se mantiene en 1.200 nits, mientras que la densidad de píxeles alcanza los 450 ppp.

El OPPO K15 Pro+ presume de un procesador MediaTek Dimensity 9500s, también acompañado por 12 GB de RAM y 512 GB. Pasando a la cámara del OPPO K15 Pro+, cuenta con el mismo apartado fotográfico que su hermano menor. A cambio, la batería crece hasta los 8.000 mAh, con carga rápida de 100 W.

Precio y disponibilidad de los OPPO K15 Pro y K15 Pro+

OPPO ha confirmado los precios para el mercado chino, donde el OPPO K15 Pro parte de los 3.199 yuanes en su versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, una cifra que equivale aproximadamente a 400 euros al cambio. La variante con 512 GB alcanza los 3.499 yuanes, alrededor de 438 euros.

El OPPO K15 Pro+ comienza en los 3.699 yuanes para la versión de 12 + 256 GB, lo que equivale a unos 463 euros al cambio, mientras que el modelo con 512 GB alcanza los 4.199 yuanes, cerca de 546 euros. Ahora solo falta esperar un posible lanzamiento en España para saber los precios oficiales de estos equipos que apuntan maneras para dominar la gama media.