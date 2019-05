El OnePlus 7 Pro ya está a la venta en España

OnePlus presentaba la pasada semana sus nuevos topes de gama, la primera vez que lanzaba dos móviles de manera simultánea, ya que aunque cada año ha lanzado dos terminales, siempre se han visto separados por unos seis meses de diferencia. Esta vez hemos visto llegar a los OnePlus 7 y el OnePlus 7 Pro, aunque todas las miradas están puestas en este último, que sin duda es el que presenta más novedades. Ahora por fin podemos hacernos con él en nuestro país.

Precio del OnePlus 7 Pro en España

El nuevo OnePlus 7 Pro se pone hoy a la venta, a través de la web oficial de la firma china en nuestro país. El precio al que podemos hacernos con él es de 709 euros, en su versión de 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno. El modelo con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno tiene un precio de 759 euros, mientras que el modelo más completo de los tres, con 12GB de memoria RAM y y 256GB de almacenamiento interno tiene un precio de 829 euros.

OnePlus 7 Pro | OnePlus

Sin duda uno de los aspectos más llamativos de este nuevo modelo es su precio, que como veis en su versión más equipada supera los 800 euros, algo que no esperábamos ver en un terminal de OnePlus. Pero hay que reconocer que el precio está justificado si tenemos en cuenta las características del nuevo tope de gama de la firma china. Empezando por su gran pantalla de 6,67 pulgadas y resolución QHD+. Esta pantalla presume de no tener borde ni notch alguno, y lo hace gracias a otra de sus grandes novedades. Esta es la cámara de fotos frontal emergente, que cuenta con un sensor de 16 megapíxeles. Esta cámara normalmente está oculta en el interior del OnePlus 7 Pro, y aparece en su borde superior solo cuando es necesario y vamos a utilizar esa cámara. Otra de sus grandes novedades es el salto a una cámara de fotos triple, que ofrece tres sensores de 48, 16 y 8 megapíxeles, con un gran angular y telefoto, como ya se está convirtiendo en un estándar de la industria.

El lector de huellas bajo la pantalla del OnePlus 7 Pro | OnePlus

En cuanto a su rendimiento, estrena el potente procesador Snapdragon 855, el más potente del momento, y con el que cuentan la mayoría de móviles de alta gama Android, por lo tanto es garantía del máximo rendimiento. No falta un lector de huellas integrado bajo la pantalla, o una batería de más capacidad, con batería de 4000mAh, más capaz que nunca, que además es compatible con la carga rápida Warp Charge a nada menos que 30W. Sin duda es un móvil que no solo nos entra por los ojos por su gran pantalla, sin ningún tipo de notch o agujero en ella, como se han visto en otros muchos móviles del momento. No cabe duda de que estamos ante uno de los móviles más destacados de 2019, y ya puedes comprobarlo por ti mismo, porque ya lo puedes comprar desde la web de OnePlus en España.