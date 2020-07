OnePlus expone de nuevo información de sus clientes, de una manera un tanto absurda

Lamentablemente no es la primera vez que hablamos de los problemas de la firma china con la privacidad de sus clientes. Pero esta vez nos ha llamado mucho la atención que esta nueva filtración accidental de los datos de usuarios de OnePlus se haya producido de una manera tan obvia. Esta vez ha sido la información sensible de un gran número de usuarios, se desconoce exactamente el número, la que ha sido expuesta a ojos de otras personas en lo que sin duda es un fallo básico de comunicación por parte de la firma china, que no parece estar muy volcada en la privacidad de sus clientes.

Lista de correo pública

Digamos que es un fallo básico de comunicación, y algo que para describirlo de manera coloquial como algo de “primero de protección de datos”. Desde hace ya tiempo aquello de enviar un correo electrónico con copia a cientos de personas sin proteger la identidad de estas es algo que se ha asumido ya como contrario a la Ley de Protección de Datos. Y eso es precisamente lo que han “denunciado” en las redes algunos usuarios de la firma OnePlus. Ya que estos han recibido una comunicación donde estaban a la vista de todos los destinatarios cientos de direcciones de correo electrónico de las personas que formaban parte de esa lista de envío.

No se sabe exactamente el número de afectados, pero son muchos los que han visto cómo otros clientes pueden acceder abiertamente a su dirección de correo electrónico, ya que estas se mostraban sin protección alguna en la lista de destinatarios con copia de esta comunicación. Algo que se habría arreglado con poner en copia oculta a los participantes del envío por parte de OnePlus ahora se ha convertido en un importante fallo de privacidad por parte de la empresa. Esto lógicamente ha llevado a algunos usuarios de OnePlus que han recibido la comunicación a comenzar una interminable cadena de respuestas al correo de la firma china.

La persona que ha publicado este fallo de OnePlus lo ha hecho en los foros de Reddit, donde rápidamente ha saltado a redes sociales que se han hecho eco de este importante fallo de OnePlus. No es la primera vez que la firma china tiene problemas de privacidad con los datos personales de sus clientes. Si hay que consolarse con algo debe ser con que esta vez la filtración de datos no es tan grave y el número de afectados no es tan masivo como en uno de sus escándalos de seguridad más sonados.

Fue el pasado mes de enero de 2018 cuando se robaron los datos bancarios de miles de clientes de la tienda de OnePlus. Tras aquel episodio la firma china se vio obligada a suprimir el pago mediante tarjetas. Comparado con aquello esto parece mucho menos grave. Pero lo inquietante es que a estas alturas, y con varios problemas de este tipo a sus espaldas, sigan ocurriendo estas cosas. Una prueba más de que OnePlus no está ni mucho menos centrada, no solo en el aspecto de la seguridad, sino también en el rumbo de su negocio, que en los últimos meses ha sido un tanto confuso.