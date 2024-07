OnePlus está trabajando en un móvil con una batería superlativa

La batería de los teléfonos es un aspecto esencial de su funcionamiento, por la que podemos determinar el tiempo que permanecerá encendido con una carga completa. Y la capacidad de estas baterías ha ido creciendo a lo largo de los años, hasta estabilizarse en la mayoría de modelos en los 5000mAh de capacidad, una cifra que parece bastante estandarizada en los últimos tiempos. Pero que ha tenido algunas excepciones, con móviles que han contado con algunas más grandes, las más comunes de 6000mAh. Ahora conocemos que OnePlus quiere ir más allá y ofrecer un teléfono con una batería aún más grande.

Baterías aún más grandes

No es que el nuevo teléfono en el que trabaja OnePlus vaya a ser único, porque hemos visto otros ejemplos interesantes, pero sí que va a ser de los más capaces, si no el más capaz, de los que se lancen en 2024. Porque ha sido Digital Chat Station, el filtrador más activo y con mejor reputación de China, quien ha desvelado que OnePlus está trabajando en un móvil con una gran batería de 7000mAh, muy por encima de la media, que como decimos se mueve entre los 4000mAh y 5000mAh.

Esa capacidad de 7000mAh ya nos la ofrecieron otros modelos, como los Samsung Galaxy M52 o el Galaxy F62, y de otras marcas menos importantes incluso con mucha más capacidad. Pero este nuevo teléfono de OnePlus se convertiría sin duda en el teléfono de serie más potente a nivel de batería de este 2024. Hace unos días conocíamos el OnePlus Ace 3 Pro, con una gran batería de 6100mAh, y parece que ahora el fabricante chino está dispuesto a lanzar una nueva variante, no sabemos si exactamente de este modelo, con una batería aún mayor.

Y parece que todo es consecuencia de una nueva tecnología en la fabricación de las baterías. Esta permite contar con más capacidad en el mismo espacio, lo que quiere decir que, a diferencia de los móviles del pasado, que la capacidad de la batería sea mayor no quiere decir abiertamente que el teléfono no vaya a crecer en peso, sino que se puede mantener, así como el mismo tamaño aumentando la capacidad. Por el mensaje escrito por la fuente parece que se trate de un teléfono de gama media, por lo que no será una variante del Ace 3 Pro, sino un modelo más asequible que busque nuevos adeptos interesados en una gran capacidad para la batería.

Estas baterías de silicio están dotando a los móviles inteligentes de capacidades cada vez más grandes, pero lo mejor es que el grosor y el peso del dispositivo no se ven penalizados. Poco a poco parece que el umbral de las baterías va creciendo sin tener que afectar al diseño de los dispositivos. Estamos seguros que este será uno de los grandes atractivos del nuevo OnePlus, siendo más común probablemente en el resto de aspectos de la ficha técnica. No se sabe nada sobre el posible modelo del que se trataría, por lo que no parece que su lanzamiento vaya a ser inmediato.