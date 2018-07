Oculta las fotos que no quieras que nadie vea en tu galería de iPhone

Tus imágenes privadas están a salvo

A más de uno nos ha pasado que estamos hablando con nuestros amigos sobre algún tema como pueden ser: nuestras vacaciones, de la familia o nuestras mascotas. Cuando, de repente, has decidido enseñarles las últimas fotos que has sacado con tu móvil. Entonces te metes dentro de la galería de tu iPhone y ves que hay algunas imágenes que no quieres que nadie vea. Pues bien, hay un truco perfecto para que esto no te ocurra ocultando aquellas instantáneas que consideres dejándolas solo para tu más estricta intimidad.