Nokia C12 Plus, un teléfono Android barato con una gran autonomía

Nokia ha resurgido de sus cenizas a golpe de presentar todo tipo de equipos. Por no hablar de su división 5G, que está logrando todo tipo de hitos, como llevar conexión a Internet a la Luna. Pero hoy no queremos hablarte de tecnologías, sino de un nuevo terminal que han presentado, el Nokia C12 Plus.

De esta manera, el fabricante refuerza su apuesta por la gama entrada con un modelo que tendrá un precio de 7.999 rupias, cerca de 89 euros al cambio. Y viendo todo lo que ofrece el Nokia C12 Plus, está claro que es un equipo con mucho que ofrecer a precio de derribo.

Diseño y características del Nokia C12 Plus

A nivel estético, y como podrás ver en las imágenes que acompañan a este artículo, nos encontramos con un teléfono gama entrada y que apuesta por un cuerpo fabricado en policarbonato para dotar al Nokia C12 Plus de una mayor resistencias a golpes y caídas y ahorrar al máximo usando un material fácil de moldear, muy resistente y económico.

Nokia C12 Plus | Nokia

En la parte frontal vemos un sistema de notch para albergar la cámara frontal, algo habitual en la gama entrada. Y ya que hablamo del frontal, decir que la pantalla del Nokia C12 está formada por una pantalla LCD de 6,43 pulgadas y que ofrece resolución HD+.

El fabricante no ha especificado el procesador, pero confirman que será un UniSoc acompañado de 2 GB de memoria RAM. Un hardware muy justo, pero que será más que suficiente para el día a día gracias a la apuesta por Android 12 Go, una versión más simple del sistema operativo de Google y que ha sido diseñado para usarse en teléfonos con poca potencia.

A esto hay que sumarle 32 GB de memoria interna, y que podrás ampliar hasta 256 GB a través de su ranura para tarjetas MicroSD. Por lo que, queda claro que este Nokia C12 Plus es perfecto para usar redes sociales, navegar por Internet, ver vídeos de YouTube o utilizar servicios como WhatsApp. Eso sí, juegos punteros, mejor olvidarse.

Aunque recordemos que estamos ante un teléfono que cuesta menos de 99 euros, por lo que no podemos esperar mejores prestaciones. Pasando al apartado fotográfico, la cámara del Nokia C12 presume de un sendor principal de 8 megapixeles, además de una cámara frontal de 5 megapíxeles.

No podíamos olvidarnos de su batería de 4.000 mAh, más que suficiente para ofrecer una autonomía a la altura y que superará sin problemas el día de uso. Como te hemos dicho, el Nokia 12 Plus llega a India a un precio al cambio de 89 euros, por lo que habrá que esperar al lanzamiento global para saber su precio en España, aunque no creemos que supere los 99 euros.