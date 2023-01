Nokia presenta un móvil Android como los de antes, con batería extraíble

Hace unas semanas la Unión Europea proponía un reglamente para fabricantes de dispositivos electrónicos orientado sobre todo a reducir al mínimo la generación de residuos electrónicos. Para ello buscaban dispositivos más duraderos, para lo que es esencial contar con componentes que puedan intercambiarse fácilmente por otros nuevos. Hace años muchos no esperábamos a que se cargar la batería, sino que quitábamos una agotada y le poníamos otra cargada al instante, gracias a las baterías extraíbles. Ahora Nokia ha recogido el guante de Europa y ha lanzado un smartphone Android con estas prácticas baterías.

Así es el nuevo Nokia C12

La marca nórdica se ha centrado en los últimos años en los móviles de gama de entrada y media, y este es un perfecto móvil asequible que se estrena con Android Go, la versión más accesible del sistema operativo de Google, creada precisamente para móviles con pocos recursos técnicos. Este nuevo teléfono de la marca se estrena con una pantalla de 6.3 pulgadas, con una resolución HD+, que a su vez tiene un notch en forma de gota en la parte superior. Aquí no hay tasas de refresco altas ni nada por el estilo, ya que es un móvil bastante básico.

Respecto del rendimiento, también es bastante humilde, con un procesador Unisoc SC9863A1, que como decimos nos ofrece un desempeño correcto para las tareas más comunes, como navegar en Internet, redes sociales o jugar con juegos casuales. Tiene una memoria RAM de 2GB, ideal para sistemas operativos como Android Go, que en este caso está basado en la versión 12, por lo que es bastante reciente. El almacenamiento interno es de 64GB ampliable mediante tarjetas microSD.

La cámara de fotos es sencilla, y tiene un solo sensor de 8 megapíxeles, al que acompaña uno delante para selfies de 5 megapíxeles. Pero lo más llamativo es sin duda la batería, que no es que tenga una gran capacidad, ya que cuenta con 3000mAh, algo pequeña para lo que se lleva hoy en día. Sino que esta es totalmente extraíble, por lo que solo tenemos que abrir la tapa trasera del teléfono, sacar una batería e introducir otra cargada si queremos contar con toda la energía al instante y sin esperas. Esto es algo que era habitual, incluso actualmente, en los feature phones, pero para nada en un smartphone con Android.

Sin duda es uno de sus aspectos más positivos e diferenciales respecto de otros modelos con Android Go del mercado. Y es que en otra cosa no, pero Nokia cada vez innova más en este campo, el de los smartphones asequibles, aunque sea con características más propias de otros tiempos. Respecto de la conectividad nos ofrece Wifi de 2.4GHz, así como Bluetooth 5.2, GPS, Radio FM y eso sí, un conector microUSB que no es precisamente lo que esperábamos, y que supone un cierto retroceso.

También hay conector para auriculares, y lo que encontramos es conectividad NFC para hacer pagos en establecimientos. Tiene unas dimensiones de 160.6 x 74.3 x 8.8 mm y un peso de 177 gramos. De momento se ha puesto a la venta en algunos países europeos por 119 euros, en tres colores, Dark Cyan, Charcoal y Light Mint. Esperamos que llegue pronto a España.