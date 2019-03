Un mensaje de phishing se cuela en los iPhone en nombre de Apple

Una nueva estafa amenaza a los propietarios más ingenuos de un iPhone. Entre varios usuarios ha comenzado a distribuirse un SMS enviado supuestamente por Apple y que tiene por objetivo hacerse con los datos de sus víctimas.

El mensaje en cuestión es en realidad un ataque de phishing en el que los ciberdelincuentes se hacen pasar por la compañía de la manzana mordida, indicándole a la potencial víctima que su Apple ID está a punto de expirar.

Para evitar que la clave de usuario caduque, el mensaje señala a la víctima que debe entrar en una página web que, obviamente, ni es de Apple ni sirve para renovar nada.

Al hacer clic, los usuarios llegarán a una web que imita el aspecto del sitio de Apple y en la que se le pedirá su ID y su contraseña.

No contentos con el robo de este dato confidencial, los ciberdelincuentes piden, además, la fecha de nacimiento, el número de teléfono, la dirección y, por supuesto, los datos de su tarjeta de crédito.

Aunque por ahora la estafa sea en inglés, lo más recomendable siempre es desconfiar de este tipo de mensajes (más aún si están en otro idioma) y recurrir a la web oficial del servicio en cuestión para comprobar la veracidad del SMS.

Anyone else received one of these Apple ID texts? Is it all above board or is it some kind of phishing scam? pic.twitter.com/KUfMZtggUF