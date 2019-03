Los mejores móviles de este de 2016: pros y contras

Se cierra la primera mitad del año y hasta la vuelta de verano no se esperan bombazos en el mercado móvil. Es momento de repasar qué han dado de sí estos meses y analizar cuáles han sido los puntos fuertes y flacos de los terminales 'premium' de lo que va de 2016.

Galaxy S7 / S7 Edge

Los de Samsung abrieron la lata en el MWC 2016 con los S7 y S7 Edge. Continuistas, pero no por ello descuidados o menos potentes. Samsung ya no es el copycat de otras épocas, cuando no terminaba de afinar la descricpión de 'premium'.

Cómpralo si… le das mucha importancia al diseño, la cámara y la batería.

No lo compres si… detestas TouchWiz, la mejorable capa de Samsung sobre Android.

LG G5

Otro protagonista en el MWC 2016, el LG G5, basó su filosofía en agarrar lo hecho hasta ahora con sus buques insignia y romperlo en mil pedazos para reescribir el smartphone de gama alta de LG. Su principal innovación es que es modular: su base es extraíble y puede intercambiarse con otras que añaden diferentes funciones al teléfono.

Cómpralo si… tienes alma tecnóloga y adoras cacharrear y experimentar cosas nuevas, porque los módulos satisfarán tus ambiciones. También si te gusta la idea de una doble cámara trasera en función de la situación.

No lo compres si… buscas un gran diseño y una gran autonomía, pues este G5 no trae ninguna de estas dos claves.

Huawei P9

Huawei ya no es un adolescente de esos que tienen un preocupante aspecto mitad niño y mitad adulto y cuando llega una boda no sabes si ubicarlo en la mesa de los infantes o con los mayores. Huawei se ha ganado al pulso estar en listas como ésta, y no por condescencia. Sus terminales, incluido el P9, no son perfectos ni mucho menos, pero pueden batirse el cobre con los más grandes.

Cómpralo si… te gusta la fotografía. Con su doble cámara trasera, certificada por Leica (lo cual quiere decir “pongo el logo a cambio de dinero” y poco más), las posibilidades se disparan.

No lo compres si… crees que cuanto más limpio esté Android, mejor. La capa de Huawei chirría sobre Android N como una cuchilla arañando un espejo. Demasiado dadaísta.

Sony Xperia X

Sony no está en su mejor momento: las ventas de su división Mobile están a la baja desde hace unos cuantos trimestres. Esto no le ha impedido lanzar una nueva gama alta llamada Xperia X y una variante aún más potente llamada 'X Performance'. Constante de Sony: su icónico diseño y potencia bruta.

Cómpralo si… eres fiel a la marca Sony. Los Xperia cada vez se comunican mejor con cámaras o televisores de la compañía, entre otros, y ya ni hablemos del potencial con la PlayStation 4. Ahí es donde Sony mejor ha encontrado su forma de trascender a Android.

No lo compres si… no te gusta el diseño de Sony en smartphones, ni por dentro ni por fuera. Su elevado nivel de personalización de hardware y software hace que no haya apenas espacio para las medias tintas entre amantes y detractores.

HTC 10

El último en llegar ha sido una agradable sorpresa acostumbrados a una HTC a la baja en los últimos tiempos. Con este terminal vuelve la HTC que nos conquistó. No tiene prácticamente compromisos y además integra almacenamiento cifrado.

Cómpralo si… quieres el mejor diseño sin tener que pasar por el aro del TouchWiz de Samsung. Además, cumple en cualquier situación y trae un Android con escasas modificaciones y añadidos, lo cual -paradójicamente- siempre suma.

No lo compres si… necesitas un terminal resistente al agua o con carga rápida. No se le puede achacar mucho más a este HTC 10.

iPhone SE

Y hablando de sorpresas… un iPhone salvaje apareció en plena primavera. Para colmo, de vuelta a las 4 pulgadas. Básicamente, un iPhone 6s con la pantalla (muy) pequeña y diseño de 2013.

Cómpralo si… quieres un iPhone, con todo lo que ello implica, y puedes aceptar las 4 pulgadas a estas alturas. En él encontrarás una cámara, rendimiento y autonomía espectaculares. Y la App Store.

No lo compres si… no te vale con 4 pulgadas, ni siquiera en un iPhone que cuesta -nuevo- menos de 500 euros.