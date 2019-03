Google presenta Nexus 6P y 5X, los adalides de Android Marshmallow

Te lo resumimos. El Nexus 6P, con una pantalla de 5,7 pulgadas y 3 GB de RAM, costará entre 500 y 650 dólares, mientras que el Nexus 5X, de 5,2 pulgadas y una RAM de 2 GB, entre 379 y 429 dólares. Las otras novedades son el híbrido entre portátil y tableta Pixel C, con Android, y dos nuevos Chromecast. Y por encima de todos estos dispositivos, saludad a Android 6 Marshmallow.

Porque Google no ha dado sorpresas. Sundar Pichai, todopoderoso CEO de Google desde el pasado mes de agosto, ha hecho los honores de presentar el evento con sabor a Nexus. Tras el anuncio de que existen más de 1.400 millones de dispositivos Android activos poco ha tardado David Burke, vicepresidente de ingeniería de Android, en desvelar lo más deseado: los dos smartphones marca Google que la compañía tiene dispuestos a salir a la venta próximamente.

Eran lo más esperado, aunque ya se había filtrado hasta el color de sus calzoncillos antes de empezar el evento. Al contrario de lo que solía hacer, que era lanzar un único terminal, en esta ocasión la compañía ha querido cubrir lo que parece que se han erigido como los dos principales segmentos del mercado: las cinco y las seis pulgadas.

El Nexus 6P está orientado al tamaño más grande. Fabricado por Huawei, cuenta con una pantalla de 5,7 pulgadas y la resolución es de 1440p (esto último según las filtraciones de la tienda oficial). Y es que Google no se ha prodigado en especificaciones. Ha destacado la potencia del terminal con su chip de 64 bits, 3 GB de RAM y rápidamente se ha dedicado a hablar de la cámara, de 12,3 megapíxeles, mientras que la frontal es de 8 megapíxeles (para optimizar al máximo los selfies).

La cámara del 6P es la misma que la del otro smartphone presentado, el Nexus 5X. Su sensor de Sony nunca se ha montado sobre un móvil y está optimizado para interiores. Algunas funcionalidades avanzadas como la detección del autofocus mediante láser, que aumenta la precisión, o la capacidad de grabar a 30 fps, para dar lugar a GIFs, colorean la cámara de los dispositivos. Por cierto, la grabación en vídeo se puede llevar a cabo en 4K.

Otra de las características que comparten ambos terminales es Nexus Imprint, el sensor de huella dactilar que permite autentificar al usuario. No solo servirá para desbloquear el smartphone sino que también se podrá pagar mediante Android Pay, solo con tocar el terminal de pago. También coinciden en el puerto USB tipo C, una tecnología que según Burke permite cargar los dispositivos el doble de rápido que el iPhone 6 Plus.

El Nexus 5X estaría orientado al tamaño más pequeño, como su nombre indica, y se podría encuadrar más hacia la gama media. Tiene una pantalla de 5,2 pulgadas a 1080p, con un procesador a 2GHz (esto según las filtraciones, pues Google solo ha destacado que el chip es de 64 bits) y 2 GB de RAM. La cámara trasera ofrece 12,3 megapíxeles, mientras que la frontal cuenta con 5 megapíxeles, algo inferior a la del 6P. Su fabricante tiene sobrada experiencia con la gama Nexus: es LG.

La batería es de 2700 mAh, menor que los 3450 mAh del 6P, y se ha mejorado para aumentar la duración. Un aspecto que constituye uno de los principales atractivos de Android 6, del que hemos conocido algunos otros detalles. El precio del Nexus 5X retorna a la estrategia que Google abandonó el pasado año con el Nexus 6 ‘a secas’. Serán 379 dólares para la versión de 16 GB y 429 para la de 32 GB. Si el 5X ocupará el lugar del Nexus 5, el 6P reemplazará al 6, cuyo precio se equiparó en su momento con los últimos iPhone. En esta ocasión el modelo más económico cuesta 499 dólares (32 GB) y el más caro, 649 dólares (128 GB). De momento solo se pueden reservar en la Google Store en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Japón.

Android 6 Marshmallow

Ni que decir tiene ambos modelos vienen con Android 6 aka Marshmallow, el nuevo nombre de dulce que ha puesto Google a su sistema (esta vez alude a las típicas nubes rosas y ligeras). Los cambios de diseño dan la sensación de que la plataforma será más fluida visualmente. Será más fácil buscar aplicaciones en la parrilla, pero uno de los detalles más importantes ha sido el tema de los permisos. No se cederán a las aplicaciones cuando se descarguen sino que estas tendrán que preguntar al usuario cuando estas quieran usar la ubicación, por ejemplo.

Aparte del mayor control que el usuario tendrá sobre los permisos de sus aplicaciones hay dos nuevas funcionalidades verticales. La huella dactilar está abierta a todas las apps, especialmente para que la usen con Android Pay, y el nuevo ‘Google Now’ es ‘Now on Tap’, que permite buscar dentro de las aplicaciones. El usuario ahora puede decir el recurrente ‘Ok, Google’ con la pantalla apagada y el terminal se activará. En cuanto a la batería Marshmallow optimiza su rendimiento, ahorrando energía y tratando de estirar su duración. La actualización llegará la próxima semana a las versiones de Nexus 5, 6, 7, 9 y al dispositivo Player.

Pixel C, la Surface de Google

El evento dejó como guinda esta tableta que tira a portátil. Pixel C es un dispositivo que recuerda significativamente a la Surface de Microsoft. Google la ha presentado con un teclado magnético que se acopla elegantemente al dispositivo. El sistema es Android y detecta si el usuario está usando el teclado físico o el virtual.

La pantalla es la de una tableta: 10,2 pulgadas y una resolución de 2560x1800 píxeles. Pixel C tiene potencia suficiente para trabajos más propios de portátil con sus 3 GB de RAM, sobre todo teniendo en cuenta que funciona con Android en lugar de un sistema más pesado. Se precio será de 499 dólares y 149 dólares costará el teclado. En Navidades estará disponible.

Dos nuevos Chromecast

Google ha anunciado dos nuevos Chromecast. El primero es la siguiente generación del anterior. El diseño redondeado es más estilizado, con un cable HDMI integrado. En este caso han mejorado la recepción del WiFi con el fin de que la señal no dé pie a interrupciones. El segundo dispositivo es Chromecast Audio, que se conecta a un altavoz y permite enviar música a través de la red WiFi a dicho altavoz. Como novedad, la compañía también ha anunciado que Spotify estará disponible en estos dispositivos.

Chromecast está disponible desde ya en 17 países al mismo precio que antes: 35 dólares. Exactamente lo mismo que Chromecast Audio.

Nada nuevo bajo el Sol. Los rumores y las filtraciones ya habían avanzado todo lo avanzable. Las únicas incógnitas tenían que ver con el precio y la fecha de lanzamiento. La segunda cuestión ni siquiera se ha revelado del todo.