Estos son los mejores móviles resistentes al agua para este verano

No tenemos que sufrir si se caen a la piscina, si nos metemos con ellos en la playa, si se les derrama algo encima. Aprovecha antes del verano para comprar algunos de los mejores móviles actuales resistentes al agua.

Resistencia al agua

La resistencia al agua se mide con la certificación IP. El primer número que acompaña a las siglas corresponde al polvo y suele ser siempre el máximo: 6. Esto se traduce en protección completa frente al polvo. El segundo número, IP6X, corresponde a la resistencia contra el agua. Que un teléfono móvil cuente con IP68 se traduce como que está protegido contra la inmersión a cierta profundidad.

Que los móviles estén protegidos frente al agua no significa que puedas verter sobre ellos todo tipo de líquidos como refrescos o cerveza o café que puedan tener otros componentes que dañen alguna pieza del teléfono o que estén calientes y puedan estropear la pantalla al caer sobre la misma. En caso de agua no habría problema.

Móviles con IP68 en 2019

Huawei P30 Pro

El Huawei P30 Pro de Huawei no es solo el móvil con mejor cámara del mercado sino que también es un teléfono capaz de resistir al agua y al polvo con IP68. No importará si se te derrama un vaso de agua sobre el móvil o se te cae al fregadero porque no sufrirá ningún daño este verano.

Huawei P30 Pro | Huawei

Además, se trata de un móvil con una espectacular cámara perfecta para las fotos en las vacaciones. Aprovechando su resistencia IP68, el Huawei P30 Pro cuenta con un modo específico de cámara para fotos submarinas así que podrás presumir de originales tomas en redes sociales durante los próximos meses de verano.

Samsung Galaxy S10 Plus

El Samsung Galaxy S10 Plus es un teléfono ideal para vacacions ya que su modo super cámara lenta en cuanto a vídeo permitirá originales tomas en la piscina o en la playa. La cámara súper lenta queda especialmente bien en escenas de agua y no tendrás que preocuparte si salpica o incluso si cae a la piscina cuando grabas.

Samsung Galaxy S10+ | Samsung

Más allá de su resistencia IP68, el Samsung Galaxy S10 Plus es otro de los mejores teléfonos móviles del año en cuanto a batería, potencia, fotografía o pantalla. Otra de las bondades de este móvil para el verano es que su pantalla es la más brillante del mercado así que podrás leer tus mensajes de WhatsApp a plena luz de sol y sin reflejo.

iPhone XS

Si lo tuyo es Apple, también podrás llevarte el iPhone a la playa este verano si tienes alguno de sus últimos modelos. El iPhone XS es un teléfono con resistencia IP68 que permitirá que se moje en la playa, la piscina o la lluvia sin preocupaciones.

iPhone XS | Apple

Admás, el teléfono cuenta con todas las ventajas de iOS como sistema operativo, con una pantalla OLED con negros completamente puros y con tecnología True Tone. Un móvil con una excelente potencia para jugar tanto como quieras este verano.