Este móvil Poco es una de las mejores ofertas Prime que verás hoy en Amazon

Hoy han comenzado las dos jornadas de ofertas Prime, que entre el 6 y 7 de octubre van a regar de buenos precios y descuentos a miles de productos, por supuesto también de tecnología. Y como suele ser habitual, los smartphones suelen ser las estrellas absolutas de estas jornadas, y no nos extraña, porque ejemplos como el que traemos hoy demuestran que contar con un teléfono solvente, y que dé la talla en prácticamente todo, es posible con apenas 100 euros en el bolsillo.

Un Poco C81 Pro a precio de derribo

Y es que tenemos en Amazon el Poco C81 Pro por solo 113,99 euros, un coste ínfimo que nos permite disfrutar de un móvil que nos ofrece una pantalla enorme una batería muy capaz.

Nuevo Poco C81 Pro | Poco

Así es el Poco C81 Pro

Se trata de un teléfono de proporciones generosas, ya que su pantalla es de nada menos que 6,9 pulgadas, y tiene una resolución HD+, de 720x1600 píxeles. Esta cuenta con tecnología LCD y una tasa de refresco de 120 Hz. Por lo que nos ofrece las mejores prestaciones que un móvil de este precio nos puede ofrecer. A nivel de rendimiento, es un móvil bastante básico, pero es más que suficiente para poder contar con un terminal versátil en nuestro día a día.

Se trata de un chip Unisoc T7250, todo un clásico ya de estas gamas de entrada, y que ha demostrado ser un todoterreno a la hora de rendir en diferentes facetas, desde bucear en redes sociales, navegar por internet, jugar con juegos casuales y ver nuestros contenidos favoritos en plataformas de streaming. En términos de cámara, es correcto sin más, porque cuenta con un solo sensor trasero de 13 megapíxeles, suficiente para hacer alguna que otra foto casual.

Delante, el sensor para selfies y videollamadas es de 8 megapíxeles. Sin duda, una de sus mejores características es la batería, ya que tiene una capacidad notable. Esta es de 6000 mAh, un 20% más de lo que es habitual en un móvil de estas gamas, y por el precio que tiene es más que suficiente. Se puede cargar con una potencia de 15 W, que es casi lo mínimo que podemos encontrar en el mercado actualmente, mientras que hay carga inversa de 7,5 W.

Cuenta con Bluetooth 5.2, así como Wi-Fi de doble banda, conectividad NFC para hacer pagos en establecimientos, algo genial para un móvil de esta gama, así como radio FM o conector USB tipo C. Cuenta con Android 16 bajo la capa de personalización HyperOS 3.0. Desde luego, no se puede disfrutar de más por menos, porque se trata de un smartphone totalmente funcional, con el que puedes hacer lo mismo que cualquier otro, obviamente con algo más de paciencia por las limitaciones técnicas, y con un precio de risa si se compara con los precios que se manejan hoy en día en el mercado, sobre todo por el fuerte aumento de los precios por el encarecimiento de la memoria.