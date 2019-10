Cuando no hace ni un mes de la presentación del OnePlus 7T y del OnePlus 7T Pro, ya hemos conocido el aspecto de la nueva generación del tope de gama chino. La verdad que es sorprendente que en tan poco tiempo hayamos conocido esta información. Y nos hacemos eco de ella porque proviene de uno de los leaksters más reputados de la industria. De ahí que la publicación de estas imágenes sea considerada por muchos como la confirmación del diseño del nuevo OnePlus. Algo que tiene todo el sentido del mundo si tenemos en cuenta que las filtraciones sobre el diseño del OnePlus 7 se han confirmado por completo, por lo tanto no podemos esperar otra cosa que lo que hemos visto en estas imágenes, que por cierto, incluyen interesantes novedades.

¿Cómo es el diseño del OnePlus 8 Pro?

Estamos hablando de un teléfono que probablemente no se presente hasta el mes de abril o mayo de 2020, por lo que todavía queda mucho por hacer. Lo que hace más curiosa esta filtración del nuevo diseño del terminal. Yendo directamente a las imágenes que han sido publicadas por Evan Blass, hay que decir que nos encontramos una importante novedad, en su pantalla. Como sabéis, el anterior modelo cuenta con una pantalla completamente sin bordes, y con una cámara de fotos emergente, de las que se conocen como Pop Up. Al no tener esa cámara en el frontal, permite ofrecer un panel sin notch alguno.

Pero en este caso nos sorprende el cambio “agridulce” que supone integrar la cámara de fotos en la pantalla, con un agujero. Esto acaba con la cámara emergente e introduce una “mancha” en forma de pequeño círculo, que evidentemente no da el mismo resultado que el actual modelo, que tiene la pantalla completamente despejada. Sin duda es un cambio un poco inconsistente, que más que evolucionar en diseño, nos da la sensación de que va un poco en retroceso. En la parte trasera parece que en lugar de cámara triple, tenemos una cuádruple, sobre todo por el sensor de profundidad que hay en el lateral de esta.

Junto con estas imágenes también se ha compartido parte de su ficha técnica. Esta contaría con una pantalla de 6.65 pulgadas y curva, como se puede apreciar, al estilo Edge de los Samsung. Esta pantalla contaría también con un refresco de 90Hz, lo que hará de ella una de las mejores y más fluidas del mercado. El tamaño de este nuevo OnePlus 8 Pro sería de 165.3 x 74.4 x 8.8mm, y su grosor llegaría a 10.8mm si incluimos también la barriga de la propia cámara de fotos. De momento no han trascendido más novedades, pero es evidente que si todo lo que ofrece el OnePlus 8 Pro es esto, puede que muchos se vean defraudados con él. Al fin y al cabo no hay cambios trascendentes de diseño, y los que hay, en nuestra opinión, suponen más un paso hacia atrás, que hacia adelante. Veremos cómo evoluciona el teléfono de aquí a su lanzamiento, para el que todavía queda casi medio año.