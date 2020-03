OnePlus un año más se toma con calma el lanzamiento de sus nuevos topes de gama. Mientras la mayoría de fabricantes opta por el mes de febrero o marzo, no es raro ver a los OnePlus llegar al mercado a finales de la primavera, en abril o mayo. Esta vez precisamente hemos conocido antes que nunca el diseño de los nuevos OnePlus 8, y la verdad que han sido un poco decepcionantes los render que hemos visto. Algo que se ha confirmado en la filtración de varias imágenes reales por parte de uno de los filtradores con mejor reputación del sector tecnológico.

El “mismo” y aburrido diseño

No sabemos si todas estas imágenes que se están filtrando desde hace meses son alguna especie de despiste por parte de OnePlus, es algo que entenderíamos más que lo que estamos viendo. En el caso de estas nuevas imágenes compartidas en su cuenta de Twitter por @OnLeaks, podemos apreciar que el diseño del teléfono es muy similar al de su predecesor. Algo que no tendría mayor importancia si no fuera porque su aspecto ya de por sí parecía un poco anticuado respecto de lo que estamos viendo en su competencia. Las fotos filtradas ahora nos muestran el diseño del OnePlus 8, el modelo estándar.

Recordaréis que el OnePlus 7T llegó con un sorprendente diseño, con una cámara dentro de un módulo redondo, y nos ofrecía una pantalla con notch en forma de gota de agua. Pues bien, en este caso hemos podido ver un teléfono que es tres cámaras traseras, aunque es en la parte delantera donde hay verdaderos cambios. Porque se pasa del notch en forma de gota de agua en la parte superior de la pantalla a una cámara integrada en la pantalla dentro de un agujero. Por tanto ese es el verdadero cambio en términos de diseño. Algo que se antoja insuficiente para un año 2020 en el que estamos viendo tendencias de diseño, que aunque son muy similares entre sí en muchos fabricantes, son a la vez completamente diferentes de lo visto en 2019.

En el portal Pigtou se han subido todas las imágenes, así como un vídeo de alta resolución en el que se muestra por completo el diseño del teléfono. Sobre las características que se esperan de este OnePlus 8, tenemos una pantalla de 6.78 pulgadas con resolución QHD+ con tecnología AMOLED. Esta llegaría además con una tasa de refresco muy alta, de 120Hz. El procesador sería el potente Snapdragon 865 que está montando toda la gama alta Android este 2020. Habría versiones de 8GB y 12GB de memoria RAM, así como 128GB y 256GB de memoria RAM.

La cámara de fotos sería triple, con sensores de 48, 16 y 2 megapíxeles, en estos dos últimos casos ultra gran angular y uno macro. Respecto de la batería, contará con 4300mAh y una carga rápida de 30W. Sobre su fecha de lanzamiento no hay nada claro, y más con el coronavirus azotando a todo el planeta. En definitiva, esperemos que este OnePlus 8 tenga otros muchos más atractivos, porque si tiene que atraer por el diseño, tenemos serias dudas.