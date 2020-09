Cómo saber si tu móvil es compatible con redes 5G

Es una de las funcionalidades clave que todo móvil que se compre durante este año y los próximos debería tener. Hablamos de la conectividad 5G, que hace a estos teléfonos compatibles con las redes de esta tecnología que están desplegando los principales operadores en todo el planeta y en España. Estamos hablando de una conectividad en algunos casos hasta diez veces más rápida que el 4G, y que cambiará nuestra forma de interactuar con el teléfono cuando estamos lejos de una red Wifi. Una funcionalidad que no está presente ni mucho menos en todos los teléfonos del mercado, pero que sí es una de las principales características de muchos teléfonos que ahora se están estrenando, incluso entre los más baratos.

¿Tu móvil es compatible con redes 5G?

Lo normal sería que no, y sin necesidad de comprobarlo como os vamos a enseñar. De hecho solo en el caso de que tu móvil lo hayas comprado en los últimos meses deberías tener esa duda. Si tu teléfono no es un gama alta de 2019, seguro que no tienes 5G, y si lo compraste en 2018, sea cual sea el modelo, ten por seguro que no es compatible. Pero es distinto en el caso de que te hayas comprado un teléfono de gama media o alta en 2020, porque lo normal es que pueda ser compatible con esta red, aunque todavía hay muchos modelos que están llegando ahora al mercado y que no cuentan con esta conectividad.

Redes 5G | Tecnoxplora

En esos casos en los que no le has prestado mucha atención a este aspecto de tu nuevo teléfono, puedes probar una solución sencilla. Solo tienes que instalar una app en tu móvil que te dice si tu teléfono es compatible con esta nueva tecnología de comunicaciones. Para ello hay que descargar una app llamada 5G Network Support - Compatibility Check,, que como su propio nombre indica nos permite saber rápidamente si nuestro teléfono es compatible con estas redes. Para ello una vez que se inicia la app tenemos dos opciones. Una es comprobar si es compatible, pulsando sobre el botón “Check device supports 5G or not”.

Cuando lo hagas recibirás al instante un mensaje, en verde si es positivo, que sí tenemos esta conectividad, y en rojo si no es así. De esta manera no nos quedará dudas de si nuestro teléfono es compatible con esta nueva conectividad 5G. El otro botón, de “Force 5G/LTE” nos permite elegir entre redes 5G en exclusiva o LTE, permitiendo probar en cada momento el tipo de conectividad que nos conviene utilizar. De esta manera no nos quedarán dudas de si nuestro teléfono es compatible con esta tecnología o no. Algo que no hay que confundir con la conectividad 5G en las redes Wifi, la frecuencia de 5GHz. Estamos en un momento de gran expansión de estas redes, y sobre todo en el momento clave en el que están conviviendo nuevos móviles Android con conectividad 4G de fábrica o bien con ambas, 5G también. No todas las personas estamos pendientes de estos detalles, ni tenemos por qué conocerlos, por lo que una app como esta nos puede simplificar mucho las cosas.