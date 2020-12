Cómo liberar espacio en tu iPhone sin eliminar aplicaciones que tienes instaladas

Por suerte en los últimos años Apple ha entendido la importancia de vender sus dispositivos con una cantidad mínimamente aceptable de espacio para almacenar toda la información que llevamos encima a diario. Ya se trate de aplicaciones, de videojuegos, de fotos, vídeos, documentos de trabajo, etc., que tarde o temprano terminan por colapsar esos escuálidos 16GB que tenían, por ejemplo, algunos iPhone 6s del año 2015.

Lo normal actualmente es tener un iPhone que, al menos, cuente con 64GB pero con los tiempos que corren donde todos los vídeos se almacenan con una resolución 4K a 60 fotogramas por segundo, si no andamos atentos, podemos colapsar la memoria a la que nos descuidamos. Así que vamos a liberar espacio sin tocar prácticamente nada de las apps que tenemos guardadas en el teléfono. ¿Sabes cómo?

Libera espacio sin que nada cambie

Para las fotos y vídeos tenéis alternativas más que interesantes en la parte de las nubes. Tanto Apple como Google (de momento) ofrecen espacio para ir almacenando todo lo que guardamos y salir del paso, pero en lo que a las aplicaciones que tenemos instaladas no. Ahí todo el trabajo tiene que ver con la gestión misma de la memoria del teléfono para ir añadiendo o quitando lo que necesitemos en cada momento.

Quitar apps no utilizadas en el iPhone. | Tecnoxplora

Si nos decidimos por un control manual de esa tarea tendremos el problema de que al desinstalar una aplicación dejará de estar a la vista y podemos olvidarnos de ella. Así que vamos a activar una función de iOS que elimina el espacio que ocupa sin acabar del todo con la presencia de esa app, que seguirá estando a la vista pero más bien como un acceso directo que, al tocarlo, volverá a descargarse desde la tienda online.

La forma de identificar esas apps que están pero no están es gracias a un pequeño icono que el iPhone coloca a la izquierda del nombre de cada una de ellas y que tiene forma de nube. Cuando veáis un identificador así (como podéis apreciar en las capturas que tenéis arriba, a la derecha) significa que esa aplicación no está físicamente instalada pero mantiene su posición en el mismo sitio donde la teníamos cuando la descargamos por primera vez. Así, nos evitamos tener que ir a buscarla a la App Store, con el riesgo de no acordarnos de su nombre.

Para activar esta función, solo tenéis que ir al menú de "Ajustes", a continuación ir a "General" y por último al "Almacenamiento del iPhone". Una vez que os aparezca todo el espacio utilizado y el libre (con ese código de colores para cada tipo de contenido), buscáis justo debajo un menú llamado "Quitar apps no usadas". Solo tenéis que pulsar sobre "Activar" para que a partir de ese momento el smartphone se encargue de gestionar qué va poniendo y quitando en función del uso que le damos. De esta manera siempre tendréis espacio libre a pesar de las limitaciones sin que parezca que borráis aplicaciones.