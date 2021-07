Cómo ajustar el sonido de tu Xiaomi en base a la edad de tus oídos

A medida que nos vamos haciendo mayores nuestra apreciación del entorno cambia, incluso la forma en que escuchamos y oímos. Si eres de los que cuenta con un teléfono de Xiaomi, este ajuste de sonido permite ajustarlos a nuestra edad.

Ajusta el sonido a tu edad

Con el paso de los años nuestra capacidad de escucha cambia, pero eso no quiere decir que necesitemos subir el volumen de nuestros auriculares, sino que dejamos de percibir ciertas frecuencias por lo que un ajuste adecuado a nuestra edad puede hacer que disfrutemos de una experiencia mejor cuando usamos los auriculares.

El móvil conceptual de Xiaomi | XIaomi

Para ello los teléfonos Xiaomi incluyen entre sus opciones un ajuste por el cual podemos adaptar el sonido a nuestras circunstancias personales. Para realizar este cambio en la configuración accede a los ajustes del teléfono y sigue los siguientes pasos.

Accede a "sonido y vibración" , para entrar en las opciones de ajustes de sonido

, para entrar en las opciones de ajustes de sonido A continuación, en “efectos de sonido ” debemos seleccionar “ ajuste del volumen ”

” debemos seleccionar “ ” Cualquiera de las opciones de este menú sólo están disponibles cuando tenemos conectados unos auriculares .

. Una vez hemos conectado los auriculares ya podemos acceder a “ajustes de volumen”

Antes de seleccionar el rango de edad en el que nos encontramos, lo primero es activar los ajustes de volumen personalizado, desplazando el botón a la posición activa

Y de este modo se activan los rangos de edad disponibles entre los que se encuentran, “hasta 30 años, de “30-60 años” o “más de 60 años.

Tras seleccionar el rango de edad en el que nos encontramos, también podemos desplegar un nuevo menú desde el cual podemos escuchar y comparar entre la reproducción original de la muestra de sonido y la mejorada con el preajuste aplicado. Por lo que si estás satisfecho con el resultado de ajuste tan sólo tienes que pulsar sobre aplicar.

Ajustando el sonido a nuestro rango de edad | TeccnoXplora

Un sencillo ajuste con el cual mejoraremos nuestra experiencia auditiva a la hora de utilizar auriculares. También puedes puede probar otros ajustes de edad porque no siempre neutra edad auditiva coincide con nuestra edad real. Y de este modo seleccionar el rango de edad que creamos que escuchamos mejor. Según vamos envejeciendo, comenzamos a tener dificultades o directamente dejamos de escuchar sonidos que superen un numero determinado de hercios. A partir de los 30 años, dejamos de percibir sonidos por encima de los 16.ooo hercios. Con más de cuarenta casi serán inaudibles los sonidos por encima de 15.000 hercios. Mientras que a partir de los 50 años tendremos dificultades con las frecuencias por encima de los 12.000 hercios.

Pero no para todas las personas es igual, pues son muchos los factores que influyen en nuestra audición. El uso intensivo de auriculares, el volumen al que lo hacemos, personas que pasan muchas horas al teléfono o expuesto a gran cantidad de ruido o un elevado volumen pueden sufrir trastornos en la audición. Pero también podemos sufrir patologías por las que no seamos capaces de escuchar ciertas frecuencias, por lo que si utilizas el ajuste recomendado para tu edad y no lo escuchas perfectamente, es el momento de contactar con el profesional médico que revise tu audición.