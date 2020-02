Seguro que en alguna ocasión has probado a llamar a algún contacto con el móvil bloqueado sin obtener éxito. Los teléfonos que están cifrados con una contraseña, un patrón o un pin necesitan que alguien que los conozca los introduzca para que el móvil se desbloquee. Solo una vez desbloqueado, se puedan utilizar sus funciones habituales del teléfono, como llamar o entrar a alguna aplicación.

Algunos móviles pueden configurarse para acceder a la cámara sin tener el terminal desbloqueado pero, en esos casos, tampoco se puede acceder a la galería para ver todas las fotos, solo las que se han tomado en ese momento. Otra característica que permiten los teléfonos mientras no están desbloqueados es llamar al servicio de emergencia, aunque no se puede acceder a los contactos si el móvil no se desbloquea.

Así que si un móvil se pierde y alguien lo encuentra pero no sabe cómo desbloquearlo, lo que puede hacer es llevarlo a las autoridades. Sin embargo, si alguien se encuentra en una situación de emergencia, la cosa cambia. En primer lugar, lo primero que hay que hacer en casos de emergencia es llamar al 112. Aunque el teléfono está bloqueado, los terminales sí que permiten llamar a este número de asistencia.

Sin embargo, si lo que se necesita es ponerse en contacto con alguna persona en particular, es más difícil acceder a su número si el teléfono móvil está bloqueado. Atrás quedaron los contactos guardados como AA, porque para acceder a ellos se necesita tener el móvil desbloqueado. Así que en este caso no es posible llamar a algunos de estos contactos sin el patrón que de acceso al móvil. Pero existe un truco que permite acceder a los contactos de emergencia seleccionados y también a la información que el dueño quiera compartir acerca de sus necesidades médicas u otros datos de contacto. Es válido para iOS y Android y te lo explicamos en el vídeo de arriba.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Con este truco lograrás aumentar las posibilidades de recuperar el móvil si lo pierdes

No funciona Internet en el móvil: ¿qué hago?