Si eres una persona algo despistada y tienes miedo de perder el móvil por un pequeño descuido, has de saber que existe un truco bastante efectivo para recuperarlo puesto a prueba por una compañía de seguros de Nueva York.

Perder el móvil es un mal trago para cualquiera, más si guardamos en él una gran cantidad de información, tanto personal como laboral. Por ello, siempre debemos realizar copias de seguridad o trasladar todas nuestras fotos a dispositivos más seguros con el fin de evitar perderlas. Pero, aun así, nunca es agradable saber que cualquiera puede intentar y conseguir acceder a tu dispositivo y ver lo que guardas en él.

Una empresa de seguros de Nueva York, a partir de un estudio, ha determinado que hay un truco que puede aumentar enormemente las posibilidades de recuperar tu teléfono en caso de que lo pierdas y alguien lo encuentre. En el vídeo superior te mostramos cómo.

Por motivos de seguridad, tanto porque te puedan robar el móvil como hackear, se recomienda no tener demasiada información privada dentro del dispositivo, como podrían ser claves de seguridad, cuentas bancarias, fotos privadas o acceso directo a diferentes redes sociales.

A pesar de ello, todos solemos tener en los móviles mensajes, fotografías o cuentas en apps que no nos gustaría que nadie pudiese acceder a ellas. Además, perder el móvil supone gastarnos una gran cantidad de dinero en otro dispositivo, necesarios a día de hoy.

Por ello, si quieres conseguir recuperar tu teléfono en caso de que lo hayas perdido, el truco que te mostramos en el vídeo superior te encantará. No obstante, no es 100% efectivo, por lo que no te confíes y estate bien atento de tu móvil al salir de casa. Aunque, en caso de que se te caiga o se te olvide en algún lugar, este truco te podría funcionar.

