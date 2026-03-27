Viajes falsos en Semana Santa: así operan los estafadores y cómo evitarlo

La Semana Santa es una temporada de descanso esperada por muchos, pero también es un periodo en el que aumentan las estafas online. Los ciberdelincuentes aprovechan las búsquedas y reservas de viajes para tender sus trampas. Es fácil saber cómo operan, sólo necesitas prestar atención.

Entre las formas más comunes de estafa encontramos:

Páginas web falsas : Estos sitios ofrecen reservas de viajes que no existen, robando tus datos personales y financieros.

: Estos sitios ofrecen reservas de viajes que no existen, robando tus datos personales y financieros. Phishing : Los estafadores envían correos falsos, que parecen de agencias de viajes, solicitando información personal a través de enlaces maliciosos.

: Los estafadores envían correos falsos, que parecen de agencias de viajes, solicitando información personal a través de enlaces maliciosos. Ofertas sospechosas : Anuncios de viajes a precios extremadamente bajos pueden ser trampas para robar dinero sin ofrecer el servicio prometido.

: Anuncios de viajes a precios extremadamente bajos pueden ser trampas para robar dinero sin ofrecer el servicio prometido. Alquileres vacacionales fraudulentos: Publican propiedades que no existen. Tras pagar, descubres que no hay alojamiento disponible.

Para evitar estas estafas basta con reservar a tiempo, comparar los precios y verificar la autenticidad de las ofertas. Por supuesto, desconfía de los precios demasiado bajos, no son buena señal. No te olvides de utilizar siempre métodos de pago seguros, ofreciendo protección al consumidor. En definitiva, la precaución es la clave y con estos consejos podrás disfrutar de unas vacaciones completamente seguras.

Además, es importante tener en cuenta que muchas de estas estafas juegan con la urgencia y la presión del tiempo. Los delincuentes suelen utilizar mensajes como "últimas plazas disponibles" o "oferta válida solo por hoy" para provocar decisiones impulsivas. Este tipo de estrategias buscan que el usuario no se detenga a comprobar la veracidad de la oferta, aumentando así las probabilidades de caer en el engaño. Mantener la calma y tomarse unos minutos para verificar la información puede marcar la diferencia.

Por otro lado, también conviene revisar las opiniones de otros usuarios y comprobar que las páginas cuentan con protocolos de seguridad, como el uso de "https" en la dirección web. Las redes sociales y los buscadores pueden ser herramientas útiles para detectar posibles fraudes, ya que muchas veces otros usuarios alertan sobre experiencias negativas. En un entorno digital cada vez más presente en la planificación de viajes, la información y el sentido crítico se convierten en los mejores aliados para evitar sorpresas desagradables.